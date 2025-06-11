Аналитик Краев назвал три причины, почему Трамп решил подавить протесты в Калифорнии
Руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев объяснил в комментарии LIGA.net три причины, почему президент США Дональд Трамп отправил в Калифорнию впервые за 60 лет Нацгвардию, несмотря на возражение губернатора региона.
Глава Калифорнии Гэвин Ньюсом не хотел, чтобы федеральные власти подавляли протесты в Лос-Анджелесе, но его возражения проигнорировали.
По словам Краева, первая причина – многие республиканцы считают демократа Ньюсома будущим лидером Демпартии. Это попытка Трампа снизить популярность оппонента, показать, что на уровне страны у него нет власти.
"Трамп считает Ньюсома угрозой, которую заранее нейтрализует", – сказал Краев.
Вторая причина, которую назвал аналитик, – это "трампистская хаотическая логика". В команде президента не хватает единой политики.
Третья причина – борьба с нелегальной миграцией – единственная инициатива, в которой Трамп показал успехи. Аналитик убежден, что президент США теряет рейтинг, потому что проваливает все вызовы во внутренней и внешней политике, кроме борьбы с нелегальной миграцией.
"Трамп работает с тем, что дает самый лучший рейтинг, показывает силу внутри партии и США", – добавил Краев.
- С вечера 6 июня в Лос-Анджелесе продолжаются столкновения между полицией и демонстрантами после масштабных иммиграционных рейдов, являющихся частью политики Трампа. Президент направил в Калифорнию тысячи нацгвардейцев и сотни морских пехотинцев.
- Мобилизация морской пехоты и нацгвардии обойдется Минобороны США около $134 млн. Деньги пойдут на проезд, жилье и питание военных.
- Попытки Трампа силой подавить протесты дают шанс набрать политический вес новому лидеру демократов, губернатору Ньюсому, считает Краев.