Аналитик Краев назвал три причины, почему Трамп решил подавить протесты в Калифорнии

Протесты в Лос-Анджелесе (Фото: EPA-EFE/ALLISON DINNER)

Руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев объяснил в комментарии LIGA.net три причины, почему президент США Дональд Трамп отправил в Калифорнию впервые за 60 лет Нацгвардию, несмотря на возражение губернатора региона.

Глава Калифорнии Гэвин Ньюсом не хотел, чтобы федеральные власти подавляли протесты в Лос-Анджелесе, но его возражения проигнорировали.

По словам Краева, первая причина – многие республиканцы считают демократа Ньюсома будущим лидером Демпартии. Это попытка Трампа снизить популярность оппонента, показать, что на уровне страны у него нет власти.

"Трамп считает Ньюсома угрозой, которую заранее нейтрализует", – сказал Краев.

Вторая причина, которую назвал аналитик, – это "трампистская хаотическая логика". В команде президента не хватает единой политики.

Третья причина – борьба с нелегальной миграцией – единственная инициатива, в которой Трамп показал успехи. Аналитик убежден, что президент США теряет рейтинг, потому что проваливает все вызовы во внутренней и внешней политике, кроме борьбы с нелегальной миграцией.

"Трамп работает с тем, что дает самый лучший рейтинг, показывает силу внутри партии и США", – добавил Краев.