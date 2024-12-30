Байден оголосив жалобу і наказав приспустити прапори через смерть Джиммі Картера

Прапори мають бути приспущені як у Штатах, так і на американських об'єктах за кордоном протягом 30 днів

Джо Байден (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден наказав приспустити прапори та оголосив жалобу у зв'язку зі смертю у віці 100 років 39-го президента (1977-1981) та лауреата Нобелівської премії миру Джиммі Картера. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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"Президент Картер був людиною з характером, мужністю та співчуттям, чиє життя, прожите на службі, визначило його як одного з найвпливовіших державних діячів у нашій історії", – заявив Байден.

Він розпорядився приспустити прапори в Білому домі та на всіх громадських будівлях і територіях, на всіх військових постах та військово-морських станціях, а також на всіх військово-морських судах федерального уряду в окрузі Колумбія та на всій території Штатів протягом 30 днів з дня смерті Картера.

Також прапори мають приспустити представники Сполучених Штатів і за кордоном – над будинками посольств, місій, консульств та інших об'єктах.

Підрозділи Збройних сил США за наказом міністра оборони мають провести відповідні заходи вшанування.