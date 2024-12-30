Байден объявил траур и приказал приспустить флаги из-за смерти Джимми Картера
Президент США Джо Байден приказал приспустить флаги и объявил траур в связи со смертью в возрасте 100 лет 39-го президента (1977-1981) и лауреата Нобелевской премии мира Джимми Картера. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Картер был человеком с характером, мужеством и состраданием, чья жизнь, прожитая на службе, определила его как одного из самых влиятельных государственных деятелей в нашей истории", – заявил Байден.
Он распорядился приспустить флаги в Белом доме и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских станциях, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Штатов в течение 30 дней со дня смерти Картера.
Также флаги должны приспустить представители Соединенных Штатов и за границей – над зданиями посольств, миссий, консульств и других объектах.
Подразделения Вооруженных сил США по приказу министра обороны должны оказать соответствующие почести.
- В 2019 году Джимми Картер побил рекорд долгожительства среди президентов США.
- В том же году Картер пережил переломы таза и бедра. Его госпитализировали, чтобы провести процедуры для понижения внутричерепного давления после падений.