Bloomberg: Питання допомоги Україні посилює розкол в уряді Мелоні

4 грудня уряд Італії мав голосувати за надання допомоги Україні у 2026 році, але його перенесли

Джорджа Мелоні (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Питання продовження допомоги Україні розколює уряд Італії на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Серед посадовців дедалі більше розбіжностей щодо того, чи слід Італії продовжувати надавати допомогу Україні, тоді як європейські лідери намагаються зміцнити фінансову та військову підтримку Києва.

У четвер, 4 грудня, коаліційна партія "Ліга Півночі" повідомила, що мільярди російських активів, заморожених у Європейському Союзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, мають бути повернуті Москві.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заперечив цю заяву, заявивши, що зовнішня політика Італії – це його справа і Мелоні.

"Лінія визначається прем'єр-міністеркою, і я поділяю її погляд", – сказав він.

В основі суперечки лежить питання про те, чи продовжить уряд надавати допомогу Києву у 2026 році – рішення, яке необхідно ухвалити до кінця року.

Спочатку голосування було заплановане на вечір четверга, але його відклали. Хоча Мелоні здебільшого замовчує розбіжності всередині свого уряду, який вона очолює з лідером "Вперед, Італіє" Таяні та головою "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні, вона дала зрозуміти, що указ буде схвалено, назвавши затримку питанням "логістики".

Розбіжності виникають на тлі власних викликів щодо того, як – і чи взагалі – використовувати заморожені російські активи. Більшість з них зосереджені в Бельгії, яка виступає проти їх використання, оскільки це спричинить занадто великий юридичний та фінансовий ризик.

Офіційно Рим наполягає, що не вніс жодних змін у свою підтримку Києва.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який належить до партії Мелоні, спробував розрядити коаліційну напруженість, заявивши, що "Ліга Півночі" завжди підтримувала рішення уряду надіслати допомогу Україні.

"Я думаю, що вона зробить це і цього разу", – сказав він державному мовнику Rai пізно в четвер.

Медіа нагадало, що від початку повномасштабного вторгнення Італія підготувала Україні 12 пакетів допомоги на суму понад 2,5 млрд євро, включно з системами протиповітряної оборони.

14 листопада віцепрем’єр Італії заявив, що надання додаткової допомоги Україні не тільки нібито не може покласти край повномасштабній війні, а й може сприяти корупції.

3 грудня Таяні заявив, що участь його країни у програмі PURL буде "передчасною" на тлі активізації переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.