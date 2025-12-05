Bloomberg: Вопрос помощи Украине усиливает раскол в правительстве Мелони

4 декабря правительство Италии должно было голосовать за предоставление помощи Украине в 2026 году, но его перенесли

Джорджа Мелони (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Вопрос продолжения помощи Украине раскалывает правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджей Мелони. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Среди чиновников все больше разногласий относительно того, следует ли Италии продолжать оказывать помощь Украине, тогда как европейские лидеры пытаются укрепить финансовую и военную поддержку Киева.

В четверг, 4 декабря, коалиционная партия "Лига Севера" сообщила, что миллиарды российских активов, замороженных в Европейском Союзе после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, должны быть возвращены Москве.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опроверг это заявление, отметив, что внешняя политика Италии – это его дело и Мелони.

"Линия определяется премьер-министром, и я разделяю ее взгляд", – сказал он.

В основе спора лежит вопрос о том, продолжит ли правительство оказывать помощь Киеву в 2026 году – решение, которое необходимо принять до конца года.

Сначала голосование было запланировано на вечер четверга, но его отложили. Хотя Мелони в основном замалчивает разногласия внутри своего правительства, которое она возглавляет с лидером "Вперед, Италия" Таяни и председателем "Лиги Севера" Маттео Сальвини, она дала понять, что указ будет одобрен, назвав задержку вопросом "логистики".

Разногласия возникают на фоне собственных вызовов относительно того, как – и вообще – использовать замороженные российские активы. Большинство из них сосредоточены в Бельгии, которая выступает против их использования, поскольку это повлечет слишком большой юридический и финансовый риск.

Официально Рим настаивает, что не внес никаких изменений в свою поддержку Киева.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, который принадлежит к партии Мелони, попытался разрядить коалиционную напряженность, заявив, что "Лига Севера" всегда поддерживала решение правительства направить помощь Украине.

"Я думаю, что она сделает это и в этот раз", – сказал он государственному вещателю Rai поздно в четверг.

Медиа напомнило, что с начала полномасштабного вторжения Италия подготовила Украине 12 пакетов помощи на сумму более 2,5 млрд евро, включая системы противовоздушной обороны.

14 ноября вице-премьер Италии заявил, что предоставление дополнительной помощи Украине не только якобы не может положить конец полномасштабной войне, но и может способствовать коррупции.

3 декабря Таяни заявил, что участие его страны в программе PURL будет "преждевременным" на фоне активизации переговоров по урегулированию войны России против Украины.