Bloomberg: Російський нафтовий танкер із "тіньового флоту" дрейфує у Середземному морі

Російський танкер (Фото: Anatoly Maltsev / EPA)

Нафтовий танкер, який є під санкціями за свою роль у транспортуванні російської нафти, ймовірно, зіткнувся з проблемами біля узбережжя Алжиру та зараз дрейфує в Середземному морі. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на дані відстеження.

Судно класу LR2 Progress йшло на схід вздовж узбережжя Північної Африки до Суецького каналу, перевозячи близько 730 000 барелів флагманської російської нафти марки Urals.

Після проходження повз Алжир у середу вдень судно різко повернуло на північ і покинуло судноплавні шляхи. Дані показують, що вранці в четвер його навігаційний статус змінився на "Не під керуванням", а швидкість впала приблизно до одного вузла.

Західні держави уважно вивчають танкери, що перевозять російську нафту, і понад 600 суден внесено до чорного списку за свою роль у транспортуванні цієї сировини.

У четвер Франція затримала ще один танкер, який перевозив російську нафту за аналогічним маршрутом. Опівдні п'ятниці, згідно з даними стеження, Progress продовжував дрейфувати на схід зі швидкістю близько одного вузла.

У міжнародній базі даних судноплавства Equasis зазначено, що судном управляє компанія Legacy Marine LLC, розташована в Санкт-Петербурзі. На дзвінки й електронні листи компанія не відповіла.

Вихід за межі судноплавних маршрутів, подальша зміна навігаційного статусу та падіння швидкості вказують на якусь механічну несправність.

Судно Progress опинилося під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії за участь у торгівлі російської нафтою. 19-річний танкер, назву якого двічі змінювали з моменту внесення до чорного списку, нещодавно змінив прапор на російський і в листопаді його внесли до Російського морського регістру судноплавства.