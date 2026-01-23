Bloomberg: Российский нефтяной танкер из "теневого флота" дрейфует в Средиземном море

Российский танкер (Фото: Anatoly Maltsev / EPA)

Нефтяной танкер, который находится под санкциями за свою роль в транспортировке российской нефти, вероятно, столкнулся с проблемами у побережья Алжира и сейчас дрейфует в Средиземном море. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания.

Судно класса LR2 Progress шло на восток вдоль побережья Северной Африки к Суэцкому каналу, перевозя около 730 000 баррелей флагманской российской нефти марки Urals.

После прохождения мимо Алжира в среду днем судно резко повернуло на север и покинуло судоходные пути. Данные показывают, что утром в четверг его навигационный статус изменился на "Не под управлением", а скорость упала примерно до одного узла.

Западные государства внимательно изучают танкеры, перевозящие российскую нефть, и более 600 судов внесены в черный список за свою роль в транспортировке этого сырья.

В четверг Франция задержала еще один танкер, который перевозил российскую нефть по аналогичному маршруту. В полдень пятницы, согласно данным слежения, Progress продолжал дрейфовать на восток со скоростью около одного узла.

В международной базе данных судоходства Equasis указано, что судном управляет компания Legacy Marine LLC, расположенная в Санкт-Петербурге. На звонки и электронные письма компания не ответила.

Выход за пределы судоходных маршрутов, дальнейшее изменение навигационного статуса и падение скорости указывают на какую-то механическую неисправность.

Судно Progress находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании за участие в торговле российской нефтью. 19-летний танкер, название которого дважды менялось с момента внесения в черный список, недавно сменило флаг на российский и в ноябре внесено в Российский морской регистр судоходства.