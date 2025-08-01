Bloomberg: Розвідка Ізраїля повертається до азів – підготовки шпигунів зі знанням арабської
Військові Ізраїля (Фото: ЕРА)

Ізраїльська розвідка на тлі недостатньої обізнаності про плани нападу з боку ХАМАС у 2023 році тепер зосередиться не на технологіях, а на людському інтелекті та підготовці своїх шпигунів. Про це пише Bloomberg, посилаючись на неназваного офіцера військової розвідки.

"Служба вносить глибокі зміни, зокрема відновлює програму набору арабською мовою для учнів старших класів і навчає всіх військовослужбовців арабській та ісламській мовам", – йдеться у матеріалі.

План полягає в тому, щоб менше покладатися на технології, а натомість створити кадровий склад шпигунів та аналітиків з широкими знаннями діалектів – єменського, іракського, газинського – а також глибоким розумінням радикальних ісламських доктрин.

Неназваний офіцер військової розвідки вважає, що перед нападом ХАМАС в Ізраїля було "фундаментальне нерозуміння" його ідеології та конкретних планів.

Поновлення уваги до мовної та релігійної підготовки агентів офіцер назвав "глибоким культурним зрушенням" в організації, де навіть старші офіцери покладаються на перекладачів. Мета – створення внутрішньої культури, "що живе і дихає тим, як думає наш ворог".

У межах змін у розвідці служба відроджує програму, яку вона закрила шість років тому, що заохочує старші класи вивчати арабську мову, і планує розширити підготовку з вивчення діалектів.

Офіцер зазначив, що підслуховувачам було важко розібрати, що говорять єменські хусити, оскільки багато хто жував кат (трав’янисту рослину, що росте в районах Сомалійського та Аравійського півостровів; у цих регіонах жування чагарнику є тисячолітнім звичаєм, проте Всесвітня організація охорони здоров'я визнала кат наркотиком. – Ред.). Тому для допомоги з перекладом залучаються літні єменські ізраїльтяни, які знають арабську, на відміну від більшої частини представників молодшого покоління.

Служба планує розміщувати агентів під прикриттям на місцях і розбудовувати підрозділ для допитів.

Як зазначає Bloombeg, це йде всупереч із переходом протягом останнього десятиліття до роботи з технологіями – даними супутникових знімків і дронів.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю й увірвалися на його територію. Це призвело до чисельних жертв і захоплення заручників.
  • Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази й офіційно оголосив стан війни.
  • 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.
  • Але вже через кілька місяців, у березні, Ізраїль поновив удари.
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