Bloomberg: Розвідка Ізраїля повертається до азів – підготовки шпигунів зі знанням арабської
Ізраїльська розвідка на тлі недостатньої обізнаності про плани нападу з боку ХАМАС у 2023 році тепер зосередиться не на технологіях, а на людському інтелекті та підготовці своїх шпигунів. Про це пише Bloomberg, посилаючись на неназваного офіцера військової розвідки.
"Служба вносить глибокі зміни, зокрема відновлює програму набору арабською мовою для учнів старших класів і навчає всіх військовослужбовців арабській та ісламській мовам", – йдеться у матеріалі.
План полягає в тому, щоб менше покладатися на технології, а натомість створити кадровий склад шпигунів та аналітиків з широкими знаннями діалектів – єменського, іракського, газинського – а також глибоким розумінням радикальних ісламських доктрин.
Неназваний офіцер військової розвідки вважає, що перед нападом ХАМАС в Ізраїля було "фундаментальне нерозуміння" його ідеології та конкретних планів.
Поновлення уваги до мовної та релігійної підготовки агентів офіцер назвав "глибоким культурним зрушенням" в організації, де навіть старші офіцери покладаються на перекладачів. Мета – створення внутрішньої культури, "що живе і дихає тим, як думає наш ворог".
У межах змін у розвідці служба відроджує програму, яку вона закрила шість років тому, що заохочує старші класи вивчати арабську мову, і планує розширити підготовку з вивчення діалектів.
Офіцер зазначив, що підслуховувачам було важко розібрати, що говорять єменські хусити, оскільки багато хто жував кат (трав’янисту рослину, що росте в районах Сомалійського та Аравійського півостровів; у цих регіонах жування чагарнику є тисячолітнім звичаєм, проте Всесвітня організація охорони здоров'я визнала кат наркотиком. – Ред.). Тому для допомоги з перекладом залучаються літні єменські ізраїльтяни, які знають арабську, на відміну від більшої частини представників молодшого покоління.
Служба планує розміщувати агентів під прикриттям на місцях і розбудовувати підрозділ для допитів.
Як зазначає Bloombeg, це йде всупереч із переходом протягом останнього десятиліття до роботи з технологіями – даними супутникових знімків і дронів.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю й увірвалися на його територію. Це призвело до чисельних жертв і захоплення заручників.
- Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази й офіційно оголосив стан війни.
- 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.
- Але вже через кілька місяців, у березні, Ізраїль поновив удари.
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