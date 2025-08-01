Bloomberg: Разведка Израиля возвращается к азам – подготовке шпионов со знанием арабского
Израильская разведка на фоне недостаточной осведомленности о планах нападения со стороны ХАМАС в 2023 году теперь сосредоточится не на технологиях, а на человеческом интеллекте и подготовке своих шпионов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванного офицера военной разведки.
"Служба вносит глубокие изменения, в частности восстанавливает программу набора на арабском языке для учащихся старших классов и обучает всех военнослужащих арабскому и исламскому языкам", – сказано в материале.
План заключается в том, чтобы меньше полагаться на технологии, а вместо этого создать кадровый состав шпионов и аналитиков с широкими знаниями диалектов – йеменского, иракского, газинского – а также глубоким пониманием радикальных исламских доктрин.
Неназванный офицер военной разведки считает, что перед нападением ХАМАС у Израиля было "фундаментальное непонимание" его идеологии и конкретных планов.
Возобновление внимания к языковой и религиозной подготовке агентов офицер назвал "глубоким культурным сдвигом" в организации, где даже старшие офицеры полагаются на переводчиков. Цель – создание внутренней культуры, "которая живет и дышит тем, как думает наш враг".
В рамках изменений в разведке служба возрождает программу, которую она закрыла шесть лет назад, поощряющую старшие классы изучать арабский язык, и планирует расширить подготовку по изучению диалектов.
Офицер отметил, что подслушивающим агентам было трудно разобрать, что говорят йеменские хуситы, поскольку многие жевали кат (травянистое растение, что растет в районах Сомалийского и Аравийского полуостровов; в этих регионах жевание кустарника является тысячелетним обычаем, однако Всемирная организация здравоохранения признала кат наркотиком. – Ред.). Поэтому для помощи с переводом привлекаются пожилые йеменские израильтяне, которые знают арабский, в отличие от большей части представителей младшего поколения.
Служба планирует размещать агентов под прикрытием на местах и развивать подразделение для допросов.
Как отмечает Bloombeg, это идет вразрез с переходом в течение последнего десятилетия к работе с технологиями – данными спутниковых снимков и дронов.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Это привело к многочисленным жертвам и захвату заложников.
- После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа и официально объявил состояние войны.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.
- Но уже через несколько месяцев, в марте, Израиль возобновил удары.
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