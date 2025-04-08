За інформацією росіян, Махер аш-Шараа працював гінекологом у Дорожній клінічній лікарні Воронежа з 2014 по 2021 рік

Махер аш-Шараа (Фото: Х)

Махер аш-Шараа, брат тимчасового лідера Сирії, на початку квітня був призначений генсекретарем президентської адміністрації. Російські опозиційні та пропагандистські медіа з'ясували, що до 2024 року він працював лікарем у Росії.

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За даними Al-Araby Al-Jadeed, Махера аш-Шараа було призначено генсеком адміністрації президента Сирії 5 квітня. До цього він обіймав посаду виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я в уряді, сформованому в грудні 2024 року після падіння режиму Башара Асада.

Пропагандисти РФ писали, що до 2024 року брат тимчасового лідера Сирії працював лікарем у Росії.

За інформацією росіян, аш-Шараа працював гінекологом у Дорожній клінічній лікарні Воронежа з 2014 по 2021 рік. Він закінчив Воронезький медичний університет імені Бурденка, а з 2018 по 2024 рік очолював жіночу консультацію поліклініки № 1, що входить до складу "РЖД".

За даними прикордонної служби, на які посилається видання Агентство, у липні 2022 року аш-Шараа вирушив до турецького Ізміра і більше не повернувся до Росії. Також Агентство дізналося, що він одружений на росіянці Тетяні Закіровій, яка займалася бізнесом до 2020 року. У пари троє дітей, старшому синові 23 роки, і він вступив до Воронезького державного університету.

За інформацією арабських ЗМІ, Махер аш-Шараа народився в Дамаску в 1973 році. Він здобув докторський ступінь у медичних науках, спеціалізуючись на гінекологічній хірургії та лікуванні безпліддя. Також має диплом з управління системами охорони здоров'я. З 2022 по 2023 рік, за даними Al-Araby Al-Jadeed, аш-Шараа працював медичним консультантом у лікарнях на півночі Сирії.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Правління його клану тривало понад 50 років.

Асад утік до Росії. Вже у Москві колишній диктатор Сирії зробив першу заяву після падіння свого режиму. Зокрема, тиран стверджував, що не планував залишати країну, й підтвердив, що врешті-решт тікав він на російському літаку.

Наприкінці грудня фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа в інтерв'ю Al-Arabiya заявив, що після падіння режиму Башара Асада не хоче псувати відносини з Росією.