По информации россиян, Махер аш-Шараа работал гинекологом в Дорожной клинической больнице Воронежа с 2014 по 2021 год

Махер аш-Шараа (Фото: Х)

Махер аш-Шараа, брат временного лидера Сирии, в начале апреля был назначен генсекретарем президентской администрации. Российские оппозиционные и пропагандистские медиа выяснили, что до 2024 года он работал врачом в России.

По данным Al-Araby Al-Jadeed, Махер аш-Шараа был назначен генсеком администрации президента Сирии 5 апреля. До этого он занимал должность исполняющего обязанности министра здравоохранения в правительстве, сформированном в декабре 2024 года после падения режима Башара Асада.

Пропагандисты РФ писали, что до 2024 года брат временного лидера Сирии работал врачом в России.

По информации россиян, аш-Шараа работал гинекологом в Дорожной клинической больнице Воронежа с 2014 по 2021 год. Он окончил Воронежский медицинский университет имени Бурденко, а с 2018 по 2024 год возглавлял женскую консультацию поликлиники №1, входящую в состав РЖД.

По данным пограничной службы, на которые ссылается издание Агентство, в июле 2022 года аш-Шараа отправился в турецкий Измир и больше не вернулся в Россию. Также Агентство узнало, что он женат на россиянке Татьяне Закировой, занимавшейся бизнесом до 2020 года. У пары трое детей, старшему сыну 23 года, и он поступил в Воронежский государственный университет.

По информации арабских СМИ, Махер аш-Шараа родился в Дамаске в 1973 году. Он получил докторскую степень в медицинских науках, специализируясь на гинекологической хирургии и лечении бесплодия. Также диплом по управлению системами здравоохранения. С 2022 по 2023 год, по данным Al-Araby Al-Jadeed, аш-Шараа работал медицинским консультантом в больницах на севере Сирии.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Правление его клана длилось более 50 лет.

Асад бежал в Россию. Уже в Москве бывший диктатор Сирии сделал первое заявление после падения своего режима. В частности, тиран утверждал, что не планировал покидать страну и подтвердил, что в конце концов бежал он на российском самолете.

В конце декабря фактический лидер Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью Al-Arabiya заявил, что после падения режима Башара Асада не хочет портить отношения с Россией.