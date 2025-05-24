CNN: Білий дім відправив у адміністративну відпустку 100 співробітників Ради нацбезпеки

Білий дім (Ілюстративне фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

23 травня адміністрація президента США Дональда Трампа відправила понад 100 працівників Ради національної безпеки в адміністративну відпустку. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Ці дії стали частиною зусиль у рамках реформи під керівництвом тимчасового радника з національної безпеки та державного секретаря США Марко Рубіо.

За словами неназваного представника Білого дому, напередодні близько 16:20 було надіслано електронні листи від керівника апарату Ради національної безпеки Браяна Маккормака, у яких повідомлялося, що співробітники матимуть 30 хвилин, аби забрати свої речі.

У листі йшлося про те, що якщо вони не перебувають у кампусі, то можуть надіслати повідомлення та домовитися про час, аби забрати свої речі пізніше.

Один зі співрозмовників розповів, що у четвер Рубіо скликав зустріч з директорами, і це викликало припущення, що йдеться про реорганізацію. А в п'ятницю о 15:45, незадовго до того, як електронного листа було надіслано, старших директорів знову викликали на зустріч.

CNN зазначив, що до відправлених у відпустку входять як кадрові чиновники, так і політичні співробітники, найняті під час адміністрації Трампа.

Співрозмовники також розповіли, що днями співробітників повторно допитувало Управління кадрів президента, оскільки відбувалася реорганізація офісу. Одне з поставлених питань стосувалося того, який розмір штату Ради національної безпеки, на думку чиновників, є відповідним, поділилося джерело.

Рада національної безпеки, укомплектована експертами із зовнішньої політики з усіх структур уряду США, зазвичай виступає як найважливіший орган для координації зовнішньополітичного порядку денного президента. Однак за Трампа роль відомства зменшилася, і очікується, що реформа ще більше знизить його значущість у Білому домі.