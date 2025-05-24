CNN: Белый дом отправил в административный отпуск 100 сотрудников Совета нацбезопасности

Белый дом (Иллюстративное фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

23 мая администрация президента США Дональда Трампа отправила более 100 работников Совета национальной безопасности в административный отпуск. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Эти действия стали частью усилий в рамках реформы под руководством временного советника по национальной безопасности и государственного секретаря США Марко Рубио.

По словам неназванного представителя Белого дома, накануне около 16:20 были отправлены электронные письма от руководителя аппарата Совета национальной безопасности Брайана Маккормака, в которых сообщалось, что сотрудники получат 30 минут, чтобы забрать свои вещи.

В письме говорилось, что если они не находятся в кампусе, то могут отправить сообщение и договориться о времени, чтобы забрать свои вещи позже.

Один из собеседников рассказал, что в четверг Рубио созвал встречу с директорами, что вызвало предположение, что речь идет о реорганизации. А в пятницу в 15:45, незадолго до того, как электронное письмо было отправлено, старших директоров снова вызвали на встречу.

CNN отметил, что среди отправленных в отпуск, как кадровые чиновники, так и политические сотрудники, нанятые во время администрации Трампа.

Собеседники также рассказали, что на днях сотрудников повторно допрашивало Управление кадров президента, поскольку происходила реорганизация офиса. Один из поставленных вопросов касался того, какой размер штата Совета национальной безопасности, по мнению чиновников, соответствующий, поделился источник.

Совет национальной безопасности, укомплектованный экспертами по внешней политике из всех структур правительства США, обычно выступает как важнейший орган для координации внешнеполитической повестки дня президента. Однако при Трампе роль ведомства уменьшилась, и ожидается, что реформа еще больше снизит его значимость в Белом доме.