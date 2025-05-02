Axios узнало имя фаворита на должность советника Трампа по нацбезопасности

Стивен Миллер занимается вопросами внутренней безопасности в Белом доме. По данным пяти источников Axios, он может заменить в должности Уолтца

Стивен Миллер (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер является наиболее вероятным кандидатом на должность советника президента по национальной безопасности. Об этом пишет Axios со ссылкой на пятерых проинформированных собеседников.

Миллер – один из ближайших советников президента США, работающий с ним еще с первого срока, указывают журналисты. Пока он занимается вопросами внутренней безопасности в Белом доме.

В Белом доме положительно оценивают работу Миллера, эффективно организовавшего деятельность Совета по вопросам внутренней безопасности, отвечающего, в частности, за борьбу с нелегальной миграцией, сообщает Axios.

Сейчас временно обязанности советника по национальной безопасности выполняет госсекретарь Марко Рубио, но, по словам источников Axios, он в основном сосредоточен на руководстве Госдепартаментом.

Накануне, 1 мая, ряд западных медиа, в частности Reuters, сообщали, что Уолтц будет уволен. Впоследствии это подтвердил и президент Дональд Трамп.

Миллер занимал должность старшего советника Трампа во время его первой каденции и был ключевым сторонником жесткой иммиграционной политики. Он также является основным разработчиком плана массовой депортации нелегальных мигрантов.