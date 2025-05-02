Axios узнало имя фаворита на должность советника Трампа по нацбезопасности
Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер является наиболее вероятным кандидатом на должность советника президента по национальной безопасности. Об этом пишет Axios со ссылкой на пятерых проинформированных собеседников.
Миллер – один из ближайших советников президента США, работающий с ним еще с первого срока, указывают журналисты. Пока он занимается вопросами внутренней безопасности в Белом доме.
В Белом доме положительно оценивают работу Миллера, эффективно организовавшего деятельность Совета по вопросам внутренней безопасности, отвечающего, в частности, за борьбу с нелегальной миграцией, сообщает Axios.
Сейчас временно обязанности советника по национальной безопасности выполняет госсекретарь Марко Рубио, но, по словам источников Axios, он в основном сосредоточен на руководстве Госдепартаментом.
Накануне, 1 мая, ряд западных медиа, в частности Reuters, сообщали, что Уолтц будет уволен. Впоследствии это подтвердил и президент Дональд Трамп.
- 24 марта главред журнала The Atlantic Голдберг написал, что он случайно получил доступ к чату в мессенджере Signal, в котором, в частности, чиновники США обсуждали удары по йеменским хуситам. Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта Уолтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников должностного лица. The Guardian заявила, что во всем виновата одна из функций iPhone.
- 29 марта источники издания Politico сообщили, что вице-президент Вэнс и еще двое чиновников США посоветовали Трампу уволить Уолтца.
- Трамп последовательно публично поддерживал своего советника, а 31 марта в Белом доме говорили, что "закрыли дело" со скандалом и что Уолтц остается в команде.