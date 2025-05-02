Axios дізналося ім'я фаворита на посаду радника Трампа з нацбезпеки
Заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер є найбільш ймовірним кандидатом на посаду радника президента з питань національної безпеки. Про це пише Axios із посиланням на п'ятьох проінформованих співрозмовників.
Міллер — один із найближчих радників президента США, який працює з ним ще з першого терміну, вказують журналісти. Наразі він займається питаннями внутрішньої безпеки в Білому домі.
У Білому домі позитивно оцінюють роботу Міллера, який ефективно організував діяльність Ради з питань внутрішньої безпеки, що відповідає, зокрема, за боротьбу з нелегальною міграцією, повідомляє Axios.
Зараз тимчасово обов'язки радника з національної безпеки виконує держсекретар Марко Рубіо, але, за словами джерел Axios, він здебільшого зосереджений на керівництві Держдепартаментом.
Напередодні, 1 травня, низка західних медіа, зокрема Reuters, повідомляли, що Волтца буде звільнено. Згодом це підтвердив і президент Дональд Трамп.
- 24 березня головред журналу The Atlantic Голдберг написав, що він випадково отримав доступ до чату в месенджері Signal, в якому, зокрема, високопосадовці США обговорювали удари по єменських хуситах. Журналіст зазначив, що його додали до чату з акаунту Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один із працівників посадовця. The Guardian заявила, що в усьому винна одна з функцій iPhone.
- 29 березня джерела видання Politico повідомили, що віцепрезидент Венс та ще двоє високопосадовців США порадили Трампу звільнити Волтца.
- Трамп послідовно публічно підтримував свого радника, а 31 березня в Білому домі казали, що "закрили справу" зі скандалом і що Волтц залишається в команді.