Axios дізналося ім'я фаворита на посаду радника Трампа з нацбезпеки

Стівен Міллер наразі займається питаннями внутрішньої безпеки в Білому домі. За даними п'ятьох джерел Axios, він може замінити на посаді Волтца

Стівен Міллер (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер є найбільш ймовірним кандидатом на посаду радника президента з питань національної безпеки. Про це пише Axios із посиланням на п'ятьох проінформованих співрозмовників.

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Міллер — один із найближчих радників президента США, який працює з ним ще з першого терміну, вказують журналісти. Наразі він займається питаннями внутрішньої безпеки в Білому домі.

У Білому домі позитивно оцінюють роботу Міллера, який ефективно організував діяльність Ради з питань внутрішньої безпеки, що відповідає, зокрема, за боротьбу з нелегальною міграцією, повідомляє Axios.

Зараз тимчасово обов'язки радника з національної безпеки виконує держсекретар Марко Рубіо, але, за словами джерел Axios, він здебільшого зосереджений на керівництві Держдепартаментом.

Напередодні, 1 травня, низка західних медіа, зокрема Reuters, повідомляли, що Волтца буде звільнено. Згодом це підтвердив і президент Дональд Трамп.

Міллер обіймав посаду старшого радника Трампа під час його першої каденції та був ключовим прихильником жорсткої імміграційної політики. Він також є головним розробником плану масової депортації нелегальних мігрантів.