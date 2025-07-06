Далай-ламі 90 років. За що його поважають у світі – пояснення британського професора

Далай-лама під час візиту до Цюриха, 25 серпня 2024 року (Фото: EFE/MICHAEL BUHOLZER)

У далай-лами є авторитет у світі – він вивів справу Тибету на міжнародний рівень та домагався допомоги регіону протягом 75 років окупації Китаєм та зберіг ідентичність тибетців, попри тиск Пекіна з асиміляції. Про це в коментарі для матеріалу LIGA.net розповів професор Школи східних і африканських досліджень Лондонського університету Роберт Барнетт.

"Далай-лама став модернізатором і творчим мислителем для тибетського буддизму. Він відкинув сектантство, вітав інші релігії, підтримував ненасильницькі форми боротьби та зосереджувався на просуванні етичних цінностей. Без примусу навертав людей до своєї релігії. Але передусім об'єднав тибетців у боротьбі з Китаєм. Це дало йому багато авторитету в Тибеті та світі, який Пекін не зміг знищити", – каже Барнетт.

Від приходу китайської армії в Тибет в 1950-му далай-лама став головною силою в об'єднанні тибетської нації, допоміг зберегти культуру, створив успішну спільноту біженців та уряд у вигнанні, вивів тибетську форму релігії у широкий світ і об'єднав тибетців з різних регіонів та релігійних шкіл в єдину громаду, підсумовує досягнення Барнетт.