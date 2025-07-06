Далай-ламе 90 лет. За что его уважают в мире – объяснение британского профессора

Далай-лама во время визита в Цюрих, 25 августа 2024 года (Фото: EFE/MICHAEL BUHOLZER)

Далай-лама пользуется авторитетом в мире — он вывел дело Тибета на международный уровень и добивался помощи региону в течение 75 лет оккупации Китаем, а также сохранил идентичность тибетцев, несмотря на давление Пекина по ассимиляции. Об этом в комментарии для материала LIGA.net рассказал профессор Лондонской школы востоковедения и африканистики Роберт Барнетт.

"Далай-лама стал модернизатором и новаторским мыслителем для тибетского буддизма. Он откинул сектантство, приветствовал другие религии, поддерживал ненасильственные формы борьбы и сосредоточился на продвижении этических ценностей. Он не насильно обращал людей в свою религию. Но прежде всего он объединил тибетцев в борьбе против Китая. Это принесло ему большой авторитет в Тибете и мире, который Пекин не смог уничтожить", — говорит Барнетт.