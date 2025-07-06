Далай-ламе 90 лет. За что его уважают в мире – объяснение британского профессора
Далай-лама пользуется авторитетом в мире — он вывел дело Тибета на международный уровень и добивался помощи региону в течение 75 лет оккупации Китаем, а также сохранил идентичность тибетцев, несмотря на давление Пекина по ассимиляции. Об этом в комментарии для материала LIGA.net рассказал профессор Лондонской школы востоковедения и африканистики Роберт Барнетт.
"Далай-лама стал модернизатором и новаторским мыслителем для тибетского буддизма. Он откинул сектантство, приветствовал другие религии, поддерживал ненасильственные формы борьбы и сосредоточился на продвижении этических ценностей. Он не насильно обращал людей в свою религию. Но прежде всего он объединил тибетцев в борьбе против Китая. Это принесло ему большой авторитет в Тибете и мире, который Пекин не смог уничтожить", — говорит Барнетт.
Со времени прибытия китайской армии в Тибет в 1950 году Далай-лама стал главной силой в объединении тибетской нации, помог сохранить культуру, создал успешное сообщество беженцев и правительство в изгнании, вывел тибетскую форму религии в широкий мир и объединил тибетцев из разных регионов и религиозных школ в единое сообщество, – подводит итог достижениям Барнетт.
- 90-летие исполняется 6 июля лауреату Нобелевской премии мира за ненасильственные методы борьбы Далай-ламе XIV. Тибетская эмиграция и власти в Пекине спорят о том, кто имеет право определить место, где реинкарнируеться следующий духовный лидер тибетцев — на территории тибетских беженцев в Индии или на территории Тибета, контролируемого Китаем. Влияние на Далай-ламу позволит Пекину эффективнее контролировать Тибет.