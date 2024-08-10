Друга авіакатастрофа за добу. У Чилі внаслідок падіння літака загинули семеро людей

Літак Navajo Chieftain (Ілюстративне фото: JetPhotos)

У країні Латинської Америки Чилі 9 серпня сталася авіакатастрофа, внаслідок чого загинули шестеро пасажирів та пілот літака. Про це повідомляє місцева агенція BioBioChile.

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Представництво президента Чилі у провінції Айсен підтвердило інформацію про авіакатастрофу.

"На жаль, нам підтверджують, що тих, що вижили в цій авіакатастрофі, немає", – йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, літак Navajo Chieftain, який здійснював рейс з Кояйке до Чилі-Чіко, зник з радарів близько 10:20 за місцевим часом через несприятливі погодні умови.

Авіакомпанія San Rafael Air Transports, де працював пілот, повідомила, що літак вилетів у п'ятницю, 9 серпня, о 09:13 за місцевим часом.

Того самого дня у Бразилії розбився пасажирський літак, внаслідок чого загинула 61 людина.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ держави розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден із членів екіпажу не вижив.

11 червня стало відомо, що віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма та ще дев’ять людей, зокрема колишня перша леді Шаніл Дзімбірі, загинули внаслідок падіння літака 10 червня.

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