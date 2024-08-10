Друга авіакатастрофа за добу. У Чилі внаслідок падіння літака загинули семеро людей
У країні Латинської Америки Чилі 9 серпня сталася авіакатастрофа, внаслідок чого загинули шестеро пасажирів та пілот літака. Про це повідомляє місцева агенція BioBioChile.
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Представництво президента Чилі у провінції Айсен підтвердило інформацію про авіакатастрофу.
"На жаль, нам підтверджують, що тих, що вижили в цій авіакатастрофі, немає", – йдеться у повідомленні.
За даними журналістів, літак Navajo Chieftain, який здійснював рейс з Кояйке до Чилі-Чіко, зник з радарів близько 10:20 за місцевим часом через несприятливі погодні умови.
Авіакомпанія San Rafael Air Transports, де працював пілот, повідомила, що літак вилетів у п'ятницю, 9 серпня, о 09:13 за місцевим часом.
Того самого дня у Бразилії розбився пасажирський літак, внаслідок чого загинула 61 людина.
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