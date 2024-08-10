Вторая авиакатастрофа за сутки. В Чили в результате падения самолета погибли семь человек

Среди погибших – шесть пассажиров и пилот

Самолет Navajo Chieftain (Иллюстративное фото: JetPhotos)

В стране Латинской Америки Чили 9 августа произошла авиакатастрофа, в результате чего погибли шесть пассажиров и пилот самолета. Об этом сообщает местное агентство BioBioChile.

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Представительство президента Чили в провинции Айсен подтвердило информацию об авиакатастрофе.

"К сожалению, нам подтверждают, что выживших в этой авиакатастрофе нет", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, самолет Navajo Chieftain, совершавший рейс из Койайке в Чили-Чико, исчез с радаров около 10:20 по местному времени из-за неблагоприятных погодных условий.

Авиакомпания San Rafael Air Transports, где работал пилот, сообщила, что самолет вылетел в пятницу, 9 августа, в 09:13 по местному времени.

В тот же день в Бразилии разбился пассажирский самолет, в результате чего погиб 61 человек.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел государства разбился, пересекая горную местность в сильном тумане.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил.

11 июня стало известно, что вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, в том числе бывшая первая леди Шанил Дзимбири, погибли в результате падения самолета 10 июня.

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