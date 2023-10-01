Естонія отримає ракети ATACMS у 2025 році – ERR
Контракт Естонії та США щодо придбання HIMARS передбачає також постачання партії ракет високої дальності ATACMS. Про це повідомляє ERR.ee.
У контракт на постачання Естонії шести РСЗВ HIMARS з боєприпасами, укладений наприкінці 2022 року, включено партію далекобійних ракет ATACMS, заявив директор центру оборонних інвестицій країни Магнус Саар. За його словами, РСЗВ мають бути поставлені протягом 2025 року.
Раніше повідомлялося лише те, що до контракту включено постачання далекобійних боєприпасів.
Як пише видання, цього року армія США починає поетапну заміну ATACMS, які перебувають на озброєнні, ймовірно, на більш далекобійну (до 500 км) ударну ракету PSR, випробування якої були нещодавно завершені.
Водночас автор ATACMS компанія Lockheed Martin продовжує виробляти на продаж приблизно 500 боєзарядів на рік.
- Президент США Джо Байден сказав своєму колезі Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати "нададуть невелику кількість ракет" далекого радіуса дії ATACMS для допомоги у війні з Росією.
- Офіційно США не повідомляли рішення передати Україні ATACMS. Президент Володимир Зеленський 22 вересня сказав, що Україна досі працює над здобуттям далекобійних озброєнь від союзників.
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