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Естонія отримає ракети ATACMS у 2025 році – ERR

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 15:43
Естонія отримає ракети ATACMS у 2025 році – ERR - Фото
HIMARS (Фото - скриншот з відео Генштабу ЗСУ)

Контракт Естонії та США щодо придбання HIMARS передбачає також постачання партії ракет високої дальності ATACMS. Про це повідомляє ERR.ee.

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У контракт на постачання Естонії шести РСЗВ HIMARS з боєприпасами, укладений наприкінці 2022 року, включено партію далекобійних ракет ATACMS, заявив директор центру оборонних інвестицій країни Магнус Саар. За його словами, РСЗВ мають бути поставлені протягом 2025 року.

Раніше повідомлялося лише те, що до контракту включено постачання далекобійних боєприпасів.

Як пише видання, цього року армія США починає поетапну заміну ATACMS, які перебувають на озброєнні, ймовірно, на більш далекобійну (до 500 км) ударну ракету PSR, випробування якої були нещодавно завершені.

Водночас автор ATACMS компанія Lockheed Martin продовжує виробляти на продаж приблизно 500 боєзарядів на рік.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою, прийнятий на озброєння армією США у 2007 році. Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS. Різні модифікації ракети ATACMS мають дальність стрілянини від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах та штабах у тилу росіян.

Читайте також: Україна отримає ATACMS із касетною бойовою частиною – американські медіа

Сергій Бережний
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НАТОЕстоніяРСЗВHIMARSatacms
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