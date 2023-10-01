Эстония получит ракеты ATACMS в 2025 году – ERR
Контракт Эстонии и США о приобретении HIMARS предусматривает также поставку партии ракет высокой дальности ATACMS. Об этом сообщает ERR.ee.
В контракт на поставку Эстонии шести РСЗО HIMARS с боеприпасами, заключенный в конце 2022 года, включена партия дальнобойных ракет ATACMS, заявил директор центра оборонных инвестиций страны Магнус Саар. По его словам, РСЗО должны быть поставлены в течение 2025 года.
Ранее сообщалось только то, что в контракт входит поставка дальнобойных боеприпасов.
Как пишет издание, в этом году армия США начинает поэтапную замену находящихся на вооружении ATACMS, вероятно, на более дальнобойную (до 500 км) ударную ракету PSR, испытания которой были недавно завершены.
При этом создатель ATACMS компания Lockheed Martin продолжает производить на продажу примерно 500 боезарядов в год.
- Президент США Джо Байден сказал своему коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты "предоставят небольшое количество ракет" дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией.
- Официально США не сообщали о решении передать Украине ATACMS. Президент Владимир Зеленский 22 сентября сказал, что Украина до сих пор работает над получением дальнобойных вооружений от союзников.
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