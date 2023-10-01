Эстония получит ракеты ATACMS в 2025 году – ERR

Контракт Эстонии и США о приобретении HIMARS предусматривает также поставку партии ракет высокой дальности ATACMS. Об этом сообщает ERR.ee.

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В контракт на поставку Эстонии шести РСЗО HIMARS с боеприпасами, заключенный в конце 2022 года, включена партия дальнобойных ракет ATACMS, заявил директор центра оборонных инвестиций страны Магнус Саар. По его словам, РСЗО должны быть поставлены в течение 2025 года.

Ранее сообщалось только то, что в контракт входит поставка дальнобойных боеприпасов.

Как пишет издание, в этом году армия США начинает поэтапную замену находящихся на вооружении ATACMS, вероятно, на более дальнобойную (до 500 км) ударную ракету PSR, испытания которой были недавно завершены.

При этом создатель ATACMS компания Lockheed Martin продолжает производить на продажу примерно 500 боезарядов в год.

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой, принятый на вооружение армией США в 2007 году. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS . ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой, принятый на вооружение армией США в 2007 году. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.

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