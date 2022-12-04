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США продадут Эстонии шесть HIMARS с ракетами дальностью до 300 км

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 00:06
США продадут Эстонии шесть HIMARS с ракетами дальностью до 300 км - Фото
Himars (Фото: EPA)

Эстония закупит у США шесть дальнобойных пусковых установок HIMARS с ракетами разной дальности к ним, в том числе и на расстояние до 300 км. Об этом сообщает Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии.

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Эстония подписала контракт на закупку в США реактивных систем залпового огня HIMARS, которые производит компания Lockheed Martin. Общая сумма контракта – более $200 млн.

Как подчеркнул глава отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Эстонии Рамиль Липп, это крупнейший проект по закупке оружия в истории Эстонии.

Он сообщил, что в пакет входят ракеты с разной дальностью – от 70 до 300 км. Первые поставки состоятся в 2024 году.

Он не уточнил, о каких конкретно ракетах идет речь, но модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Украина пока получала к HIMARS только снаряды, которые бьют на 70-80 км.

Читайте также: У республиканцев призвали Байдена дать Украине "правильное оружие" — в частности, ATACMS

Оксана Житнюк
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эстония HIMARS ATACMS
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