США продадут Эстонии шесть HIMARS с ракетами дальностью до 300 км

Эстония закупит у США шесть дальнобойных пусковых установок HIMARS с ракетами разной дальности к ним, в том числе и на расстояние до 300 км. Об этом сообщает Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии.

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Эстония подписала контракт на закупку в США реактивных систем залпового огня HIMARS, которые производит компания Lockheed Martin. Общая сумма контракта – более $200 млн.

Как подчеркнул глава отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Эстонии Рамиль Липп, это крупнейший проект по закупке оружия в истории Эстонии.

Он сообщил, что в пакет входят ракеты с разной дальностью – от 70 до 300 км. Первые поставки состоятся в 2024 году.

Он не уточнил, о каких конкретно ракетах идет речь, но модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Украина пока получала к HIMARS только снаряды, которые бьют на 70-80 км.

12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км.

В начале октября главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS. Ответил – "дело не только в оборудовании".

CNN сообщил, что Украина предлагает администрации США "накладывать вето" на цели для ATACMS.

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Оксана Житнюк

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