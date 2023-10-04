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Європі потрібно менше покладатися на США та самій посилювати НАТО – президент Чехії

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 08:55
Європі потрібно менше покладатися на США та самій посилювати НАТО – президент Чехії - Фото
Петр Павел (Фото -EPA)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Європі потрібно зменшити залежність від США в питаннях оборони та натомість зайнятися зміцненням європейської складової НАТО. Про це повідомляє Politico.

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У виступі в Європейському коледжі в Брюгге Павел сказав, що домінуюча роль НАТО як провайдера безпеки Європи не допускає, щоб члени блоку нехтували власним внеском у спільну оборону.

"Зменшення залежності від США та розвиток внутрішньоєвропейських стратегічних інструментів слід розглядати як наш внесок у трансатлантичне партнерство", – сказав він.

Павел припустив, що європейським країнам "швидше за все, доведеться вийти за межі 2% видатків на оборону", маючи на увазі рекомендацію липневого саміту НАТО у Вільнюсі виділяти не менше 2% ВВП кожної країни Альянсу на оборону.

Як зазначає видання, зараз лише близько десятка із 31 країни – члена НАТО досягли такого рівня видатків на оборону або наближаються до нього.

Павел також підтримав необхідність розширення НАТО, яке "не слід відкладати до якогось гіпотетичного моменту в майбутньому, коли кандидати повністю відповідатимуть умовам", і підкреслив, що західні країни мають протистояти пропаганді Росії в Африці.

11–12 липня 2023 року відбувся саміт НАТО у Вільнюсі. LIGA.net вела онлайн-хроніку з найважливішими подіями саміту.

3 жовтня голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що головними загрозами для Альянсу є Росія та тероризм.

Сергій Бережний
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