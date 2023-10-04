Европе нужно меньше полагаться на США и самой усиливать НАТО – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел считает, что Европе нужно уменьшить зависимость от США в вопросах обороны и вместо этого заняться укреплением европейской составляющей НАТО. Об этом сообщает Politico.

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В выступлении в Европейском колледже в Брюгге Павел сказал, что доминирующая роль НАТО как провайдера безопасности Европы не допускает, чтобы члены блока пренебрегали собственным вкладом в общую оборону.

"Уменьшение зависимости от США и развитие внутриевропейских стратегических инструментов следует рассматривать как наш вклад в трансатлантическое партнерство", – сказал он.

Павел предположил, что европейским странам "скорее всего, придется выйти за рамки 2% расходов на оборону", имея в виду рекомендацию июльского саммита НАТО в Вильнюсе выделять не менее 2% ВВП каждой страны Альянса на оборону.

Как отмечает издание, сейчас только около десятка из 31 страны – члена НАТО достигли такого уровня расходов на оборону или приближаются к нему.



Павел также поддержал необходимость расширения НАТО, которое "не следует откладывать до какого-то гипотетического момента в будущем, когда кандидаты будут полностью соответствовать условиям", и подчеркнул, что западные страны должны противостоять пропаганде России в Африке.

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