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Европе нужно меньше полагаться на США и самой усиливать НАТО – президент Чехии

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 08:55
Европе нужно меньше полагаться на США и самой усиливать НАТО – президент Чехии - Фото
Петр Павел (Фото -EPA)

Президент Чехии Петр Павел считает, что Европе нужно уменьшить зависимость от США в вопросах обороны и вместо этого заняться укреплением европейской составляющей НАТО. Об этом сообщает Politico

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В выступлении в Европейском колледже в Брюгге Павел сказал, что доминирующая роль НАТО как провайдера безопасности Европы не допускает, чтобы члены блока пренебрегали собственным вкладом в общую оборону.

"Уменьшение зависимости от США и развитие внутриевропейских стратегических инструментов следует рассматривать как наш вклад в трансатлантическое партнерство", – сказал он.

Павел предположил, что европейским странам "скорее всего, придется выйти за рамки 2% расходов на оборону", имея в виду рекомендацию июльского саммита НАТО в Вильнюсе выделять не менее 2% ВВП каждой страны Альянса на оборону.

Как отмечает издание, сейчас только около десятка из 31 страны – члена НАТО достигли такого уровня расходов на оборону или приближаются к нему.

Павел также поддержал необходимость расширения НАТО, которое "не следует откладывать до какого-то гипотетического момента в будущем, когда кандидаты будут полностью соответствовать условиям", и подчеркнул, что западные страны должны противостоять пропаганде России в Африке.

11–12 июля 2023 года состоялся саммит НАТО в ВильнюсеLIGA.net вела онлайн-хронику с важнейшими событиями саммита.

3 октября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что главными угрозами для Альянса являются Россия и терроризм.

  • 12 июля 2023 года страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности Украины, которые должны действовать до ее вступления в НАТО.

Сергей Бережной
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натобезопасностьЕвропаоборонаПетр Павел
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