Індія випробувала ракету дальністю 2000 км, запущену із залізничної платформи – відео
Індія здійснила успішний пуск ракети середньої дальності Agni-Prime із мобільної пускової установки на рейковому шасі. Про це у соціальній мережі X повідомив міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх.
За його словами, ця ракета нового покоління розрахована на дальність до 2000 км і оснащена різними передовими функціями.
Перший у своєму роді пуск, здійснений зі спеціально розробленої мобільної пускової установки на рейковому шасі, здатний переміщатися залізничною мережею без будь-яких попередніх умов, що забезпечує мобільність на будь-якій місцевості та можливість запуску в короткі терміни в умовах обмеженої видимості, наголосив Сінгх.
Міністр привітав Організацію оборонних досліджень і розробок, командування стратегічних сил та Збройні сили з проведенням випробування.
"Це успішне льотне випробування дозволило Індії увійти до групи обраних країн, що володіють потенціалом, який дозволяє розробляти контейнерні пускові системи з рухомою залізничною мережею", – резюмував він.
India has carried out the successful launch of Intermediate Range Agni-Prime Missile from a Rail based Mobile launcher system. This next generation missile is designed to cover a range up to 2000 km and is equipped with various advanced features.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 25, 2025
The first-of-its-kind launch… pic.twitter.com/00GpGSNOeE
- 16 листопада 2024 року Індія провела випробувальний пуск гіперзвукової ракети великої дальності.
- 21 серпня 2025 року повідомлялося, що Індія успішно провела випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку.
Коментарі (0)