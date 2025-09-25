Індія випробувала ракету дальністю 2000 км, запущену із залізничної платформи – відео
Індія здійснила успішний пуск ракети середньої дальності Agni-Prime із мобільної пускової установки на рейковому шасі. Про це у соціальній мережі X повідомив міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх.

За його словами, ця ракета нового покоління розрахована на дальність до 2000 км і оснащена різними передовими функціями.

Перший у своєму роді пуск, здійснений зі спеціально розробленої мобільної пускової установки на рейковому шасі, здатний переміщатися залізничною мережею без будь-яких попередніх умов, що забезпечує мобільність на будь-якій місцевості та можливість запуску в короткі терміни в умовах обмеженої видимості, наголосив Сінгх.

Міністр привітав Організацію оборонних досліджень і розробок, командування стратегічних сил та Збройні сили з проведенням випробування.

"Це успішне льотне випробування дозволило Індії увійти до групи обраних країн, що володіють потенціалом, який дозволяє розробляти контейнерні пускові системи з рухомою залізничною мережею", – резюмував він.

  • 16 листопада 2024 року Індія провела випробувальний пуск гіперзвукової ракети великої дальності.
  • 21 серпня 2025 року повідомлялося, що Індія успішно провела випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку.
