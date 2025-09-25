Індія випробувала ракету дальністю 2000 км, запущену із залізничної платформи – відео

Запуск поставив Індію до кола держав, які володіють технологією контейнерних систем запуску із залізничних платформ, заявив Раджнатх Сінгх

Раджнатх Сінгх (Фото: Shawn Thew/EPA)

Індія здійснила успішний пуск ракети середньої дальності Agni-Prime із мобільної пускової установки на рейковому шасі. Про це у соціальній мережі X повідомив міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх.

За його словами, ця ракета нового покоління розрахована на дальність до 2000 км і оснащена різними передовими функціями.

Читайте також Внесок у фонд війни. Чому Індія зближується з Росією та Китаєм

Перший у своєму роді пуск, здійснений зі спеціально розробленої мобільної пускової установки на рейковому шасі, здатний переміщатися залізничною мережею без будь-яких попередніх умов, що забезпечує мобільність на будь-якій місцевості та можливість запуску в короткі терміни в умовах обмеженої видимості, наголосив Сінгх.

Міністр привітав Організацію оборонних досліджень і розробок, командування стратегічних сил та Збройні сили з проведенням випробування.

"Це успішне льотне випробування дозволило Індії увійти до групи обраних країн, що володіють потенціалом, який дозволяє розробляти контейнерні пускові системи з рухомою залізничною мережею", – резюмував він.

India has carried out the successful launch of Intermediate Range Agni-Prime Missile from a Rail based Mobile launcher system. This next generation missile is designed to cover a range up to 2000 km and is equipped with various advanced features.



The first-of-its-kind launch… pic.twitter.com/00GpGSNOeE — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 25, 2025

16 листопада 2024 року Індія провела випробувальний пуск гіперзвукової ракети великої дальності.

21 серпня 2025 року повідомлялося, що Індія успішно провела випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку.