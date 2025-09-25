Индия испытала ракету дальностью 2000 км, запущенную с железнодорожной платформы – видео

Запуск поставил Индию в круг стран, владеющих технологией контейнерных систем запуска с железнодорожных платформ, заявил Раджнатх Сингх

Раджнатх Сингх (Фото: Shawn Thew/EPA)

Индия осуществила успешный пуск ракеты средней дальности Agni-Prime с мобильной пусковой установки на рельсовом шасси. Об этом в социальной сети X сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

По его словам, эта ракета нового поколения рассчитана на дальность до 2000 км и оснащена различными передовыми функциями.

Читайте также Вклад в фонд войны. Почему Индия сближается с Россией и Китаем

Первый в своем роде пуск, осуществленный со специально разработанной мобильной пусковой установки на рельсовом шасси, способен перемещаться по железнодорожной сети без каких-либо предварительных условий, что обеспечивает мобильность на любой местности и возможность запуска в короткие сроки в условиях ограниченной видимости, подчеркнул Сингх.

Министр поздравил Организацию оборонных исследований и разработок, командование стратегических сил и Вооруженные силы с проведением испытания.

"Это успешное летное испытание позволило Индии войти в группу избранных стран, обладающих потенциалом, который позволяет разрабатывать контейнерные пусковые системы с подвижной железнодорожной сетью", — резюмировал он.

16 ноября 2024 года Индия провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности.

21 августа 2025 года сообщалось, что Индия успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности, способной нести ядерную боеголовку.