Индия испытала ракету дальностью 2000 км, запущенную с железнодорожной платформы – видео
Индия осуществила успешный пуск ракеты средней дальности Agni-Prime с мобильной пусковой установки на рельсовом шасси. Об этом в социальной сети X сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
По его словам, эта ракета нового поколения рассчитана на дальность до 2000 км и оснащена различными передовыми функциями.
Первый в своем роде пуск, осуществленный со специально разработанной мобильной пусковой установки на рельсовом шасси, способен перемещаться по железнодорожной сети без каких-либо предварительных условий, что обеспечивает мобильность на любой местности и возможность запуска в короткие сроки в условиях ограниченной видимости, подчеркнул Сингх.
Министр поздравил Организацию оборонных исследований и разработок, командование стратегических сил и Вооруженные силы с проведением испытания.
"Это успешное летное испытание позволило Индии войти в группу избранных стран, обладающих потенциалом, который позволяет разрабатывать контейнерные пусковые системы с подвижной железнодорожной сетью", — резюмировал он.
- 16 ноября 2024 года Индия провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности.
- 21 августа 2025 года сообщалось, что Индия успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности, способной нести ядерную боеголовку.
