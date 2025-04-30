Індія закриває повітряний простір для пакистанських авіаліній

Літак (Ілюстративне фото: Sohail Shahzad/EPA)

У середу, 30 квітня, Індія оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані авіакомпаній та військових літаків на тлі ескалації напруженості між обома країнами після атаки у Кашмірі, жертвами якої стали 26 людей. Про це повідомляє India TV.

Обмеження діятиме з 30 квітня до 23 травня 2025 року, протягом цього терміну жодному пакистанському літаку не буде дозволено входити в повітряний простір Індії.

Цей крок був зроблений через шість днів після того, як Пакистан закрив свій повітряний простір для всіх рейсів, якими володіють та керують індійські перевізники, що спонукало Індію відповісти.

Раніше Пакистан оголосив тимчасову безпольотну зону над Ісламабадом і Лахором до 2 травня, побоюючись можливого авіаудару Індії.