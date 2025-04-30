India closes airspace for Pakistani airlines

Airplane (Illustrative photo: Sohail Shahzad/EPA)

В среду, 30 апреля, Индия объявила о закрытии своего воздушного пространства для всех зарегистрированных в Пакистане авиакомпаний и военных самолетов на фоне эскалации напряженности между обеими странами после атаки в Кашмире, жертвами которой стали 26 человек. Об этом сообщает India TV.

Ограничение будет действовать с 30 апреля по 23 мая 2025 года, в течение этого срока ни одному пакистанскому самолету не будет позволено входить в воздушное пространство Индии.

Этот шаг был сделан через шесть дней после того, как Пакистан закрыл свое воздушное пространство для всех рейсов, которыми владеют и управляют индийские перевозчики, что побудило Индию ответить.

Ранее Пакистан объявил временную бесполетную зону над Исламабадом и Лахором до 2 мая, опасаясь возможного авиаудара Индии.