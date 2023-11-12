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Ізраїль. Нетаньягу забракував план США повернути Газу Палестинській адміністрації

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 09:32
Ізраїль. Нетаньягу забракував план США повернути Газу Палестинській адміністрації - Фото
Фото: EPA / ABIR SULTAN

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у суботу, що Ізраїль не зупиниться, поки не знищить ХАМАС, під владою якого де-факто знаходиться сектор Гази. Водночас він не збирається після війни повертати сектор Палестинській національній адміністрації, пише The Times of Israel.

США, які є найближчим союзником Ізраїлю, неодноразово казали, що Ізраїль не повинен повторно окуповувати Газу після закінчення війни, а держсекретар Ентоні Блінкен цього тижня заявив, що Палестинська адміністрація, яка керує урядом на Західному березі річки Йордан, повинна взяти під свій контроль.

Нетаньягу сказав, що Ізраїль збереже загальний контроль над Газою, "включно з можливістю заходити щоразу, коли потрібно буде знищити терористів, які можуть з’явитися знову".

"Я скажу вам, чого не буде. Не буде ХАМАС. Не буде також цивільної влади, яка вчить дітей ненавидіти Ізраїль, вбивати ізраїльтян, знищувати державу Ізраїль. Не може бути влади, яка платить сім'ям убивць, залежно від кількості вбитих ними", – сказав Нетаньягу.

"Не може бути влади, лідер якої за 30 днів все ще не засудив жахливу різанину, – сказав ізраїльський прем'єр. – Цього не може бути".

Сектор Гази вперше опинився під контролем Ізраїлю після Шестиденної війни 1967 року. У середині 1990-х років для управління сектором та частиною територій Західного берегу річки Йордан була створена Палестинська національна адміністрація. Але з 2007 року сектор Гази перейшов під управління радикального руху ХАМАС.

8 листопада радник Нетаньягу сказав, що Ізраїль не планує тривалої окупації сектору Гази.

Андрій Водяний
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ІзраїльПалестинасектор ГазиБеньямін Нетаньягу

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