Израиль. Нетаньяху забраковал план США вернуть Газу Палестинской администрации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС, под властью которого де-факто находится Сектор Газа. В то же время он не собирается после войны возвращать сектор Палестинской национальной администрации, пишет The Times of Israel.

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США, являющиеся ближайшим союзником Израиля, неоднократно говорили, что Израиль не должен повторно оккупировать Газу после окончания войны, а госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе заявил, что Палестинская администрация, управляющая правительством на Западном берегу реки Иордан, должна взять под свой контроль.

Нетаньяху сказал, что Израиль сохранит общий контроль над Газой, "включая возможность заходить всякий раз, когда нужно будет уничтожить террористов, которые могут появиться вновь".

"Я скажу вам чего не будет. Не будет ХАМАСа. Не будет также гражданских властей, которые учат детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, уничтожать Государство Израиль. Не может быть власти, которые платят семьям убийц в зависимости от количества убитых ими", — сказал Нетаньяху.

"Не может быть власти, лидер которой за 30 дней все еще не осудил ужасную резню", — сказал израильский премьер. "Этого не может быть", – сказал он.

Сектор Газа впервые оказался под контролем Израиля после Шестидневной войны 1967 года. В середине 1990-х для управления сектором и частью территорий Западного берега реки Иордан была создана Палестинская национальная администрация. Но с 2007 года Сектор Газа перешел в управление радикального движения ХАМАС.

8 ноября советник Нетаньяху сказал, что Израиль не планирует длительной оккупации Сектора Газа.

28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

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