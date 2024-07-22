Ізраїль підтвердив смерть двох своїх громадян у полоні ХАМАС – фото

Сектор Гази (Фото: Mohhamed Saber/EPA)

22 липня Ізраїль підтвердив загибель двох чоловіків, які були викрадені зі своїх будинків поблизу кордону із сектором Гази під час атаки бойовиків ХАМАС у жовтні 2023 року. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соціальній мережі X (Twitter).

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"Сьогодні Армія оборони Ізраїлю повідомила родинам двох заручників Алекса Дансига та Ягева Бухштаба, що їх більше немає серед живих. Алекс і Ягев були жорстоко викрадені в Газу, і їхні тіла все ще перебувають у ХАМАС", – йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що підтвердження їхньої смерті надійшло після ретельного аналізу розвідданих і схвалення комітету експертів Міністерства охорони здоров’я у співпраці з Міністерством релігійних служб і поліцією Ізраїлю.

"Обставини їхньої смерті в полоні ХАМАС перевіряються всіма професійними інстанціями. Ми продовжуємо збирати інформацію про заручників у Газі та продовжуватимемо надавати підтримку сім’ям заручників у цей важкий час", – йдеться у заяві.

Фото: Армія оборони Ізраїлю

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