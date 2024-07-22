Ізраїль підтвердив смерть двох своїх громадян у полоні ХАМАС – фото
22 липня Ізраїль підтвердив загибель двох чоловіків, які були викрадені зі своїх будинків поблизу кордону із сектором Гази під час атаки бойовиків ХАМАС у жовтні 2023 року. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соціальній мережі X (Twitter).
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"Сьогодні Армія оборони Ізраїлю повідомила родинам двох заручників Алекса Дансига та Ягева Бухштаба, що їх більше немає серед живих. Алекс і Ягев були жорстоко викрадені в Газу, і їхні тіла все ще перебувають у ХАМАС", – йдеться в повідомленні.
Військові зазначили, що підтвердження їхньої смерті надійшло після ретельного аналізу розвідданих і схвалення комітету експертів Міністерства охорони здоров’я у співпраці з Міністерством релігійних служб і поліцією Ізраїлю.
"Обставини їхньої смерті в полоні ХАМАС перевіряються всіма професійними інстанціями. Ми продовжуємо збирати інформацію про заручників у Газі та продовжуватимемо надавати підтримку сім’ям заручників у цей важкий час", – йдеться у заяві.
- Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
- 1 липня 2024 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
- 13 липня президент США Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про рамки угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.
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