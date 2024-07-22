Израиль подтвердил смерть двух своих граждан в плену ХАМАС – фото
22 июля Израиль подтвердил гибель двух мужчин, похищенных из своих домов вблизи границы с сектором Газа во время атаки боевиков ХАМАС в октябре 2023 года. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в социальной сети X (Twitter).
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"Сегодня Армия обороны Израиля сообщила семьям двух заложников Алекса Дансига и Ягева Бухштаба, что их больше нет в живых. Алекс и Ягев были жестоко украдены в Газу, и их тела все еще находятся в ХАМАС", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что подтверждение их смерти последовало после тщательного анализа разведданных и одобрения комитета экспертов Министерства здравоохранения в сотрудничестве с Министерством религиозных служб и полицией Израиля.
"Обстоятельства их смерти в плену ХАМАС проверяются всеми профессиональными инстанциями. Мы продолжаем собирать информацию о заложниках в Газе и будем оказывать поддержку семьям заложников в это тяжелое время", – говорится в заявлении.
- Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.
- 1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".
- 13 июля президент США Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о рамках соглашения для прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, о котором он объявил в мае.
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