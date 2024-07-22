Израиль подтвердил смерть двух своих граждан в плену ХАМАС – фото

Их тела все еще находятся в ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля

Сектор Газа (Фото: Mohhamed Saber/EPA)

22 июля Израиль подтвердил гибель двух мужчин, похищенных из своих домов вблизи границы с сектором Газа во время атаки боевиков ХАМАС в октябре 2023 года. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в социальной сети X (Twitter).

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"Сегодня Армия обороны Израиля сообщила семьям двух заложников Алекса Дансига и Ягева Бухштаба, что их больше нет в живых. Алекс и Ягев были жестоко украдены в Газу, и их тела все еще находятся в ХАМАС", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что подтверждение их смерти последовало после тщательного анализа разведданных и одобрения комитета экспертов Министерства здравоохранения в сотрудничестве с Министерством религиозных служб и полицией Израиля.

"Обстоятельства их смерти в плену ХАМАС проверяются всеми профессиональными инстанциями. Мы продолжаем собирать информацию о заложниках в Газе и будем оказывать поддержку семьям заложников в это тяжелое время", – говорится в заявлении.

Фото: Армия обороны Израиля

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