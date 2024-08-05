Ізраїль повідомив про вбивство ще одного ватажка ХАМАС у секторі Гази 

ЦАХАЛ на тлі погроз Ірану оголосив про ліквідацію ще одного високопоставленого представника руху ХАМАС

Фото: EPA

Армія оборони Ізраїля повідомила про вбивство міністра економіки ХАМАС Абдель Фаттаха аз-Зарії у секторі Гази. Про це повідомляється в акаунті ЦАХАЛ у соцмережі Х (Twitter).

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Аз-Зарія, за даними ЦАХАЛ, брав участь у встановленні контролю над гуманітарною допомогою в секторі Гази та управлінні ринками ХАМАС.

Також він відповідав за розповсюдження палива, газу і засобів для діяльності ісламістів.

Минулого тижня 31 липня у Тегерані був убитий верховний лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія. Перед цим Ізраїль знищив військового лідера терористів Хезболли в столиці Лівану Бейруті.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

За даними ізраїльських ЗМІ, уряд країни зараз обговорює можливість завдання превентивного удару. Однак це станеться тільки в тому разі, якщо будуть знайдені вагомі докази того, що Іран справді готує атаку.