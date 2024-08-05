Израиль сообщил об убийстве еще одного предводителя ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ на фоне угроз Ирана объявил о ликвидации еще одного высокопоставленного представителя движения ХАМАС

Фото: EPA

Армия обороны Израиля сообщила об убийстве министра экономики ХАМАС Абдель Фаттаха аз-Зарии в секторе Газа. Об этом сообщается в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети Х (Twitter).

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Аз-Зария, по данным ЦАХАЛ, участвовал в установлении контроля за гуманитарной помощью в секторе Газа и управлении рынками ХАМАС.

Также он отвечал за распространение топлива, газа и средств для деятельности исламистов.

На прошлой неделе 31 июля в Тегеране был убит верховный лидер ХАМАС Исмаил Хания. Перед этим Израиль уничтожил военного лидера террористов Хезболла в столице Ливана Бейруте.

Иран пригрозил "суровым ответом" на убийство главаря ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

По данным израильских СМИ, правительство страны сейчас обсуждает возможность нанесения превентивного удара. Однако это произойдет только в том случае, если будут найдены веские доказательства того, что Иран действительно готовит атаку.