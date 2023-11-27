Ізраїль та ХАМАС продовжили тимчасове перемир'я до 30 листопада
Терористичне угруповання ХАМАС підтвердило, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди до 30 листопада. Про це повідомляє Aljazeera.
Видання додало, що окрім ХАМАС, продовження перемир'я на два дні, до 30 листопада, підтвердив голова Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі.
"Держава Катар оголошує, що в рамках поточного посередництва було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир’я ще на два дні в секторі Гази", – заявив він.
24 листопада набрало чинності припинення вогню у секторі Гази, під час якого ХАМАС обіцяв випускати від 10 до 15 ізраїльтян на день.
Раніше катарські посередники повідомляли, що о 16:00 буде випущено 13 ізраїльських заручників, яких ХАМАС утримує в Газі, натомість буде звільнено палестинських ув'язнених, які відбувають покарання в Ізраїлі.
Протягом чотирьох днів планується звільнити з полону в Газі щонайменше 50 жінок і дітей, близько 190 заручників поки що залишаться в руках ХАМАС.
- ХАМАС випустив 20 жовтня 2023 року громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.
- 11 листопада ГУР Міноборони опублікувало фото і відео з евакуйованими із сектору Гази громадянами, які вже прибули до Молдови з Єгипту та повертаються до України.
- 24 листопада речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі для LIGA.net заявив, що станом на 24 листопада із сектора Гази протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти 259 людей.
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