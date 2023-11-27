Ізраїль та ХАМАС продовжили тимчасове перемир'я до 30 листопада

Терористичне угрупування ХАМАС підтвердило, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди

Терористичне угруповання ХАМАС підтвердило, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди до 30 листопада. Про це повідомляє Aljazeera.

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Видання додало, що окрім ХАМАС, продовження перемир'я на два дні, до 30 листопада, підтвердив голова Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі.

"Держава Катар оголошує, що в рамках поточного посередництва було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир’я ще на два дні в секторі Гази", – заявив він.

24 листопада набрало чинності припинення вогню у секторі Гази, під час якого ХАМАС обіцяв випускати від 10 до 15 ізраїльтян на день.

Раніше катарські посередники повідомляли, що о 16:00 буде випущено 13 ізраїльських заручників, яких ХАМАС утримує в Газі, натомість буде звільнено палестинських ув'язнених, які відбувають покарання в Ізраїлі.

Протягом чотирьох днів планується звільнити з полону в Газі щонайменше 50 жінок і дітей, близько 190 заручників поки що залишаться в руках ХАМАС.

ХАМАС випустив 20 жовтня 2023 року громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

11 листопада ГУР Міноборони опублікувало фото і відео з евакуйованими із сектору Гази громадянами, які вже прибули до Молдови з Єгипту та повертаються до України.

24 листопада речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі для LIGA.net заявив, що станом на 24 листопада із сектора Гази протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти 259 людей.

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