Израиль и ХАМАС продлили временное перемирие до 30 ноября
Террористическая группировка ХАМАС подтвердила, что временное перемирие с Израилем было продлено с согласия Катара и Египта в соответствии с условиями предварительного соглашения до 30 ноября. Об этом сообщает Aljazeera.
Издание добавило, что кроме ХАМАС, продление перемирия на два дня, до 30 ноября, подтвердил глава Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари.
"Государство Катар объявляет, что в рамках текущего посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия еще на два дня в секторе Газа", – заявил он.
24 ноября вступило в силу прекращение огня в секторе Газа, в ходе которого ХАМАС обещал выпускать от 10 до 15 израильтян в день.
Ранее катарские посредники сообщали, что в 16:00 будут выпущены 13 израильских заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе, взамен будут освобождены палестинские заключенные, отбывающие наказание в Израиле.
В течение четырех дней планируется освободить из плена в Газе не менее 50 женщин и детей, около 190 заложников пока останутся в руках ХАМАС.
- ХАМАС выпустил 20 октября 2023 года гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.
- 11 ноября ГУР Минобороны опубликовало фото и видео с эвакуированными из сектора Газа гражданами, которые уже прибыли в Молдову из Египта и возвращаются в Украину.
- 24 ноября представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что по состоянию на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.
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