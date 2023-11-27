Израиль и ХАМАС продлили временное перемирие до 30 ноября

Террористическая группировка ХАМАС подтвердила, что временное перемирие с Израилем было продлено с согласия Катара и Египта

Сектор Газа (Фото: ЕРА)

Террористическая группировка ХАМАС подтвердила, что временное перемирие с Израилем было продлено с согласия Катара и Египта в соответствии с условиями предварительного соглашения до 30 ноября. Об этом сообщает Aljazeera.

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Издание добавило, что кроме ХАМАС, продление перемирия на два дня, до 30 ноября, подтвердил глава Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари.

"Государство Катар объявляет, что в рамках текущего посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия еще на два дня в секторе Газа", – заявил он.

24 ноября вступило в силу прекращение огня в секторе Газа, в ходе которого ХАМАС обещал выпускать от 10 до 15 израильтян в день.

Ранее катарские посредники сообщали, что в 16:00 будут выпущены 13 израильских заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе, взамен будут освобождены палестинские заключенные, отбывающие наказание в Израиле.

В течение четырех дней планируется освободить из плена в Газе не менее 50 женщин и детей, около 190 заложников пока останутся в руках ХАМАС.

ХАМАС выпустил 20 октября 2023 года гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

11 ноября ГУР Минобороны опубликовало фото и видео с эвакуированными из сектора Газа гражданами, которые уже прибыли в Молдову из Египта и возвращаются в Украину.

24 ноября представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что по состоянию на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.

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