Ізраїль заявив про удар поблизу президентського палацу в Дамаску

Беньямін Нетаньягу (Фото: Abir Sultan / EPA)

Ізраїль атакував ціль біля президентського палацу в Дамаску, підтвердивши свою обіцянку захищати членів друзької спільноти Сирії. Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вранці в п'ятницю, 2 травня, передає агентство Reuters.

"Минулої ночі Ізраїль завдав удару поблизу президентського палацу в Дамаску. Це чітке повідомлення сирійському режиму: ми не дозволимо [сирійським] силам розгортатися на південь від Дамаска або створювати загрозу друзькій громаді", – сказав Нетаньягу у спільній заяві з міністром оборони Ісраелем Кацом.

У своїй заяві ізраїльські військові заявили, що вони завдали удару "поруч з районом палацу Ахмеда Хусейна аш-Шараа в Дамаску", не уточнюючи ціль.

Сирія цю інформацію не коментувала.

Це вже вдруге, коли Ізраїль завдає удару по Сирії за кілька днів, виконуючи обіцянку захистити групу, яка раніше цього тижня брала участь у міжконфесійному конфлікті з сунітами.

Ці удари відображають глибоку недовіру Ізраїлю до нової сирійської влади, яка повалила диктатора Башара Асада в грудні. Це створює ще один виклик зусиллям тимчасового президента Ахмеда аш-Шараа, який намагається встановити контроль над роздробленою нацією, йдеться у матеріалі.

Аш-Шараа неодноразово обіцяв керувати Сирією всебічним шляхом. Але випадки релігійного насильства, зокрема вбивство сотень алавітів у березні, посилили страхи серед меншин.

Конфлікт цього тижня почався у вівторок зі зіткнень між озброєними друзами та сунітами в районі Джарамана, спровокованим голосовим записом прокляття пророка Мухаммада, який, як підозрюють сунітські бойовики, зробив представник цієї меншини.

ДОВІДКА Друзи – релігійна спільнота, розташована в Лівані, Ізраїлі та Сирії, традиційна релігія якої почала відгалуження від ісмаїлітської секти ісламу, але унікальна в поєднанні гностицизму, неоплатонізму й інших філософій. У Сирії проживають близько 850 000 представників спільноти.