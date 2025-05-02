Израиль заявил об ударе вблизи президентского дворца в Дамаске

Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / EPA)

Израиль атаковал цель возле президентского дворца в Дамаске, подтвердив свое обещание защищать членов друзской общины Сирии. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром в пятницу, 2 мая, передает агентство Reuters.

"Минувшей ночью Израиль нанес удар вблизи президентского дворца в Дамаске. Это четкое сообщение сирийскому режиму: мы не позволим [сирийским] силам разворачиваться к югу от Дамаска или создавать угрозу для друзской общины", – сказал Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Исраэлем Кацом.

В своем заявлении израильские военные заявили, что они нанесли удар "рядом с районом дворца Ахмеда Хусейна аш-Шараа в Дамаске", не уточняя цель.

Сирия эту информацию не комментировала.

Это уже второй раз, когда Израиль наносит удар по Сирии за несколько дней, выполняя обещание защитить группу, которая ранее на этой неделе принимала участие в межконфессиональном конфликте с суннитами.

Эти удары отражают глубокое недоверие Израиля к новой сирийской власти, которая свергла диктатора Башара Асада в декабре. Это создает еще один вызов усилиям временного президента Ахмеда аш-Шараа, пытающегося установить контроль над раздробленной нацией, говорится в материале.

Аш-Шараа неоднократно обещал управлять Сирией всесторонним путем. Но случаи религиозного насилия, в том числе убийство сотен алавитов в марте, усугубили страхи среди меньшинств.

Конфликт на этой неделе начался во вторник со столкновений между вооруженными друзами и суннитами в районе Джарамана, спровоцированного голосовой записью проклятия пророка Мухаммада, которую, как подозревают суннитские боевики, сделал представитель этого меньшинства.

СПРАВКА Друзы – религиозное сообщество, расположенное в Ливане, Израиле и Сирии, традиционная религия которого начала ответвление от исмаилитской секты ислама, но уникальна в сочетании гностицизма, неоплатонизма и других философий. В Сирии проживают около 850 000 представителей сообщества.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

8 декабря сообщалось, что сирийские повстанцы захватили Дамаск и заявили о завершении периода правления Асадов.

В тот же день Израиль развернул свои подразделения в буферной зоне и в нескольких других местах на границе с Сирией.

9 марта 2025 года сообщалось, что в Сирии за два дня погибли более 1000 человек из-за столкновений между силами безопасности страны и сторонниками свергнутого Асада.