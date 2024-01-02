Ізраїль заявив, що готовий відповісти у Міжнародному суді на звинувачення у геноциді в Газі

У ПАР заявили, що їхні юристи готуються до слухань у Міжнародному суді, які заплановані на 11 та 12 січня

Ейлон Леві (Фото - скриншот з відео)

Ізраїль готовий відповісти у Міжнародному суді ООН у Гаазі на звинувачення ПАР у нібито застосуванні геноциду під час війни з ХАМАС у секторі Гази. Про це заявив представник уряду Ізраїлю, повідомляє Reuters.

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Південна Африка звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням підтвердити, що Ізраїль порушив зобов'язання щодо Конвенції про геноцид 1948 року під час війни з терористичним угрупованням ХАМАС.

"Держава Ізраїль готова у Міжнародному суді в Гаазі спростувати абсурдний кривавий наклеп Південної Африки", – заявив офіційний представник Ізраїлю Ейлон Леві.

Леві також запевнив лідерів ПАР, що вони самі "виявляться під жорстоким судом історії" за підтримку терористів ХАМАС.

Південна Африка порівняла становище палестинців у секторі Гази із становищем чорної більшості в Південній Африці в епоху апартеїду, проте Ізраїль категорично заперечує таке порівняння.

У ПАР заявили, що їхні юристи готуються до слухань у Міжнародному суді, які заплановані на 11 та 12 січня.

За даними представників палестинської адміністрації сектора Гази, яку контролює ХАМАС, у ході бойових дій Ізраїлю в секторі загинуло понад 22 000 людей, причому 70% загиблих — жінки та підлітки віком до 18 років. Ці дані не відділяють громадянське населення сектора від комбатантів. Ізраїль заперечує ці дані та заявляє, що в ході війни знищено 8000 бойовиків.

Леві нагадав, що Ізраїль постійно вживав заходів, щоб мінімізувати шкоду для цивільного населення. Водночас, наголосив він, ХАМАС несе повну моральну відповідальність за війну, яку він розпочав і яку він "вів під лікарнями, школами, мечетями, будинками та об'єктами ООН".

7 жовтня 2023 року при вторгненні терористів ХАМАС із сектора Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менш ніж 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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