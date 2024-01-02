Израиль заявил, что готов ответить в Международном суде на обвинения в геноциде в Газе

В ЮАР заявили, что их юристы готовятся к слушаниям в Международном суде, которые запланированы на 11 и 12 января

Эйлон Леви (Фото - скриншот с видео)

Израиль готов ответить в Международном суде ООН в Гааге на обвинения ЮАР в якобы применении геноцида во время войны с ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил представитель правительства Израиля, сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Южная Африка обратилась в Международный суд ООН с просьбой подтвердить, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года в ходе войны с террористической группировкой ХАМАС.

"Государство Израиль готово в Международном суде в Гааге опровергнуть абсурдную кровавую клевету Южной Африки", — заявил официальный представитель Израиля Эйлон Леви.

Леви также заверил лидеров ЮАР, что они сами "окажутся под беспощадным судом истории" за поддержку террористов ХАМАС.

Южная Африка сравнила положение палестинцев в секторе Газа с положением черного большинства в Южной Африке в период апартеида, однако Израиль категорически отрицает такое сравнение.

В ЮАР заявили, что их юристы готовятся к слушаниям в Международном суде, которые запланированы на 11 и 12 января.

По данным представителей палестинской администрации сектора Газа, которую контролирует ХАМАС, в ходе боевых действий Израиля в секторе погибли более 22 000 человек, причем 70% погибших — женщины и подростки младше 18 лет. Эти данные никак не отделяют гражданское население сектора от комбатантов. Израиль оспаривает эти данные и заявляет, что в ходе войны уничтожены 8000 боевиков.

Леви напомнил, что Израиль постоянно предпринимал меры, чтобы свести к минимуму вред для гражданского населения. В то же время, подчеркнул он, ХАМАС несет полную моральную ответственность за войну, которую он начал и которую он "вел под больницами, школами, мечетями, домами и объектами ООН".

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

Читайте также: ХАМАС и Исламский джихад отказались от мирного плана Египта по сектору Газа