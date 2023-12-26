ХАМАС и Исламский джихад отказались от мирного плана Египта по сектору Газа

ХАМАС отклонил предложение Египта о прекращении войны, по которому он должен был допустить к управлению Газой власти Палестинской автономии

Боевики группировки ХАМАС (Фото - EPA)

Террористические группировки ХАМАС и Исламский джихад отклонили предложение Египта о "трехступенчатом" прекращении войны в секторе Газа, по которому они должны были допустить к управлению Газой власти Палестинской автономии. Об этом сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Два источника в службах безопасности Египта сообщили агентству, что группировки ХАМАС и Исламский джихад отклонили предложение Каира о разделении ими власти в секторе Газа с администрацией Палестинской автономии в обмен на полное прекращение боевых действий Израилем.

Представители ХАМАС и Исламского джихада заявили Reuters, что не намерены принимать участие в таких переговорах. По их словам, переговоры в Египте велись только по вопросам гуманитарной помощи населению сектора Газа и возможного освобождения заложников.

24 декабря сообщалось, что Египет вынес на обсуждение Израиля и палестинских движений предложение о трех этапах окончания войны в секторе Газа, причем власти Израиля дали понять, что готовы начать диалог на основе этого предложения.

Египетская инициатива, согласно утечкам в медиа, представляла собой план прекращения боевых действий и освобождения всех оставшихся заложников в три этапа.

Первым этапом должно было стать двухнедельное прекращение боевых действий с возможностью его продления в обмен на освобождение 40 заложников – женщин, несовершеннолетних и пожилых мужчин, особенно больных. В качестве ответного шага Израиль должен был освободить 120 палестинских заключенных. За время перемирия ЦАХАЛ должен был прекратить наступление в секторе Газа и допустить туда международную гуманитарную помощь.

На втором этапе спонсируемый Египтом "Палестинский национальный диалог" должен был заняться прекращением раскола между палестинскими национальными группировками — в частности, между Палестинской автономией и террористической группировкой ХАМАС, что должно в итоге привести к формированию единого "технократического правительства" для Западного Берега реки Иордан и для сектора Газа, которое взяло бы под контроль восстановление сектора Газа и начало бы готовить почву для объединенных палестинских парламентских и президентских выборов.

Третий этап предполагал всеобъемлющее прекращение огня, освобождение оставшихся заложников и пленных военных ЦАХАЛ в обмен на палестинских заключенных, связанных с террористическими группировками ХАМАС и Исламский джихад, в том числе тех, что осуждены за тяжелые террористические преступления. На этом этапе Израиль должен был полностью вывести войска из сектора Газа.

Как подчеркивалось в медиа, в обсуждении предложения Египта якобы принимали участие лидеры политбюро ХАМАС и делегация Исламского джихада.

С 24 ноября в рамках договоренности о приостановке операции ЦАХАЛ в секторе Газа террористы ХАМАС начали ежедневно выпускать группы израильских и иностранных заложников.

В период временного перемирия 105 заложников ХАМАС были освобождены в обмен на 240 палестинских заключенных, которые находились в тюрьмах Израиля. Израиль ставит целью возвращение остающихся в руках ХАМАС 129 заложников.

1 декабря военные действия были возобновлены, несмотря на то, что было согласовано продление режима прекращения огня. ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

Читайте также: ХАМАС отказался от переговоров по заложникам. Израиль: Сдавайтесь или умрите