ХАМАС та Ісламський джихад відмовилися від мирного плану Єгипту щодо сектору Гази

ХАМАС відхилив пропозицію Єгипту про припинення війни, за якою він мав допустити до управління Газою владу Палестинської автономії

Бойовики угруповання ХАМАС (Фото - EPA)

Терористичні угруповання ХАМАС та Ісламський джихад відхилили пропозицію Єгипту про "триступінчасте" припинення війни в секторі Гази, за яким вони повинні були допустити до управління Газою владу Палестинської автономії. Про це повідомляє Reuters.

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Два джерела в службах безпеки Єгипту повідомили агентству, що угруповання ХАМАС та Ісламський джихад відхилили пропозицію Каїра щодо поділу ними влади в секторі Гази з адміністрацією Палестинської автономії в обмін на повне припинення бойових дій Ізраїлем.

Представники ХАМАС та Ісламського джихаду заявили Reuters, що не мають наміру брати участь у таких переговорах. За їхніми словами, переговори в Єгипті велися лише з питань гуманітарної допомоги населенню сектора Гази та можливого звільнення заручників.

24 грудня повідомлялося, що Єгипет виніс на обговорення Ізраїлю і палестинських рухів пропозицію про три етапи закінчення війни в секторі Гази, причому влада Ізраїлю дала зрозуміти, що готова розпочати діалог на основі цієї пропозиції.

Єгипетська ініціатива, згідно з витоками в медіа, являла собою план припинення бойових дій і звільнення всіх заручників, що залишилися, в три етапи.

Першим етапом мало стати двотижневе припинення бойових дій з можливістю його продовження в обмін на звільнення 40 заручників – жінок, неповнолітніх та літніх чоловіків, особливо хворих. Як крок у відповідь Ізраїль мав звільнити 120 палестинських ув'язнених. За час перемир'я ЦАХАЛ мав припинити наступ у секторі Гази та допустити туди міжнародну гуманітарну допомогу.

На другому етапі спонсорований Єгиптом "Палестинський національний діалог" мав зайнятися припиненням розколу між палестинськими національними угрупованнями — зокрема, між Палестинською автономією та терористичним угрупуванням ХАМАС, що має в результаті привести до формування єдиного "технократичного уряду" для Західного Берегу річки Йордан та сектору Гази, яке взяло б під контроль відновлення сектора Гази та почало б готувати ґрунт для об'єднаних палестинських парламентських та президентських виборів.

Третій етап передбачав всеосяжне припинення вогню, звільнення решти заручників і полонених військових ЦАХАЛ в обмін на палестинських ув'язнених, пов'язаних з терористичними угрупованнями ХАМАС та Ісламський джихад, зокрема засуджених за тяжкі терористичні злочини. На цьому етапі Ізраїль мав повністю вивести війська із сектора Гази.

Як наголошувалося в медіа, в обговоренні пропозиції Єгипту нібито брали участь лідери політбюро ХАМАС та делегація Ісламського джихаду.

З 24 листопада в рамках домовленості про зупинення операції ЦАХАЛ у секторі Гази терористи ХАМАС почали щодня випускати групи ізраїльських та іноземних заручників.

У період тимчасового перемир'я 105 заручників ХАМАС було звільнено в обмін на 240 палестинських ув'язнених, які перебували у в'язницях Ізраїлю. Ізраїль ставить за мету повернення залишених у руках ХАМАС 129 заручників.

1 грудня воєнні дії було відновлено, попри те, що було погоджено продовження режиму припинення вогню. ХАМАС та Ізраїль звинувачують один одного у порушенні угоди.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники щонайменше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну воєнну операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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