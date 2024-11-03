Ізраїльські військові заявили про викрадення посадовця Хезболли під час морської операції

Бійці Хезболли (Фото: Stringer)

Спецпризначенці Військово-морських сил Ізраїлю захопили у полон високопосадовця Хезболли Імада Амхаза під час операції на півночі Лівану. Про це повідомило видання The Times of Israel із посиланням на військових країни.

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Підрозділ ізраїльських ВМС Shayetet 13 у ніч проти 2 листопада здійснив рейд на півночі Лівану, захопивши в полон представника угруповання. Бійці висадилися на узбережжі Батруна, захопили посадовця та втекли на швидкохідному катері.

Амхаз вважається "важливим джерелом знань" у військово-морських силах терористичного угруповання, зазначили в ЦАХАЛ. Його доставили в Ізраїль та передали розвідці для допиту.

Британська газета The Guardian із посиланням на ліванських урядовців повідомила, що Амхаз був цивільним капітаном судна і вони пообіцяли подати скаргу до Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй. Водночас Хезболла не коментує твердження про його приналежність до організації.

Ізраїльський військово-морський рейд був першою подібною операцією, коли солдати висадилися на півночі Лівану – території, яка не пов’язана з Хезболлою та розташована майже за 160 км від лівано-ізраїльського кордону, зазначили журналісти.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить діяти скрізь, де це необхідно для захисту держави Ізраїль та її громадян", – йдеться у заяві неназваного ізраїльського військового у коментарі The Guardian.