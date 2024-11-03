Израильские военные заявили о похищении чиновника Хезболлы во время морской операции

Бойцы Хезболлы (Фото: Stringer)

Спецназовцы Военно-морских сил Израиля захватили в плен высокопоставленного чиновника Хезболлы Имада Амхаза во время операции на севере Ливана. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на военные страны.

Подразделение израильских ВМС Shayetet 13 в ночь на 2 ноября совершил рейд на севере Ливана, захватив в плен представителя группировки. Бойцы высадились на побережье Батруна, захватили чиновника и скрылись на быстроходном катере.

Амхаз считается "важным источником знаний" в военно-морских силах террористической группировки, отметили в ЦАХАЛ. Его доставили в Израиль и передали разведке для допроса.

Британская газета The Guardian со ссылкой на ливанских чиновников сообщила, что Амхаз был гражданским капитаном судна и пообещали подать жалобу в Совбез Организации объединенных наций. В то же время Хезболла не комментирует утверждение о его принадлежности к организации.

Израильский военно-морской рейд был первой подобной операцией, когда солдаты высадились на севере Ливана – территории, не связанной с Хезболлой и находящейся почти в 160 км от ливано-израильской границы, отметили журналисты.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать везде, где это необходимо для защиты государства Израиль и его граждан", – говорится в заявлении неназванного израильского военного в комментарии The Guardian.