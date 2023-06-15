RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Жителі села у Бєлгородській області скаржаться, що російські солдати грабують їхні будинки – Медуза

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 14:38
Жителі села у Бєлгородській області скаржаться, що російські солдати грабують їхні будинки – Медуза - Фото
Російські окупанти (Фото: росзмі)

Евакуйовані жителі села Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ скаржаться, що російські військові, яких надіслали охороняти село, грабують їхні будинки. Про це повідомляє Медуза.

Згідно з повідомленням, 15 червня мешканка Нової Таволжанки написала в коментарях до посту губернатора В'ячеслава Гладкова в забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте, що російські військові, яких надіслали охороняти регіон, зламують будинки мешканців, що виїхали, і крадуть їхнє майно.

"Вони живуть у наших будинках, ведуть потворний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття та бруду, загажені туалети та будинки, крадуться особисті речі та майно. З нашого гаража було вкрадено квадроцикл, який тепер часто бачать в округах Нової Таволжанки", – йдеться у коментарі.

В іншому коментарі під постом Гладкова написано: "Ми живемо в селі Нова Таволжанка. Сьогодні, 14 червня, ми вперше поїхали подивитися, що з будинками. Два будинки зламані, одні двері — ломом, розбиті вікна... Всі речі перевернуті, шукали дрібні дорогоцінні речі, частина з них вкрадена, в одному з будинків присутні акти вандалізму, розбиті телевізори, порізані меблі. В будинку явно живуть солдати, на подвір'ї виявили два раніше вкрадені велосипеди в інших сусідів".

Таку ж поведінку демонструють російські окупанти у захоплених ними населених пунктах України: вони грабують місцевих мешканців, захоплюють їхні будинки та квартири, знищують майно, ґвалтують жінок та дітей.

  • 23 травня з дев'яти населених пунктів Грайворонського району Бєлгородської області, де ведуться бойові дії низької інтенсивності, евакуювали місцевих жителів.

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
вандалізмармія рфбєлгород
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 