Жителі села у Бєлгородській області скаржаться, що російські солдати грабують їхні будинки – Медуза

Евакуйовані жителі села Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ скаржаться, що російські військові, яких надіслали охороняти село, грабують їхні будинки. Про це повідомляє Медуза.

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Згідно з повідомленням, 15 червня мешканка Нової Таволжанки написала в коментарях до посту губернатора В'ячеслава Гладкова в забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте, що російські військові, яких надіслали охороняти регіон, зламують будинки мешканців, що виїхали, і крадуть їхнє майно.

"Вони живуть у наших будинках, ведуть потворний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття та бруду, загажені туалети та будинки, крадуться особисті речі та майно. З нашого гаража було вкрадено квадроцикл, який тепер часто бачать в округах Нової Таволжанки", – йдеться у коментарі.

В іншому коментарі під постом Гладкова написано: "Ми живемо в селі Нова Таволжанка. Сьогодні, 14 червня, ми вперше поїхали подивитися, що з будинками. Два будинки зламані, одні двері — ломом, розбиті вікна... Всі речі перевернуті, шукали дрібні дорогоцінні речі, частина з них вкрадена, в одному з будинків присутні акти вандалізму, розбиті телевізори, порізані меблі. В будинку явно живуть солдати, на подвір'ї виявили два раніше вкрадені велосипеди в інших сусідів".

Таку ж поведінку демонструють російські окупанти у захоплених ними населених пунктах України: вони грабують місцевих мешканців, захоплюють їхні будинки та квартири, знищують майно, ґвалтують жінок та дітей.

23 травня з дев'яти населених пунктів Грайворонського району Бєлгородської області, де ведуться бойові дії низької інтенсивності, евакуювали місцевих жителів.

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