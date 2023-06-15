Жители села в Белгородской области говорят, что российские солдаты грабят их дома – Медуза

Эвакуированные жители села Новая Таволжанка Белгородской области РФ жалуются, что российские военные, которых прислали охранять село, грабят их дома. Об этом сообщает Медуза.

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Согласно сообщению, 15 июня жительница Новой Таволжанки написала в комментариях к посту губернатора Вячеслава Гладкова в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, что российские военные, которых прислали охранять регион, взламывают дома уехавших жителей и воруют их имущество.

"Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Новой Таволжанки", — написано в комментарии.

В другом комментарии под постом Гладкова говорится: "Мы живем в селе Новая Таволжанка. Сегодня, 14 июня, мы первый раз поехали посмотреть, что с домами. Два дома взломаны, одна дверь — ломом, разбиты окна... Все вещи перевернуты, искали мелкие драгоценные вещи, часть из них украдена, в одном из домов присутствуют акты вандализма, разбиты телевизоры, вспорота мебель. В доме явно живут солдаты, во дворе обнаружили два ранее украденных велосипеда у других соседей".

Такое же поведение демонстрируют российские оккупанты в захваченных ими населенных пунктах Украины: они грабят местных жителей, захватывают их дома и квартиры, уничтожают имущество, насилуют женщин и детей.

23 мая из девяти населенных пунктов Грайворонского района Белгородской области РФ, где ведутся боевые действия низкой интенсивности, эвакуировали местных жителей.

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