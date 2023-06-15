Жители села в Белгородской области говорят, что российские солдаты грабят их дома – Медуза
Эвакуированные жители села Новая Таволжанка Белгородской области РФ жалуются, что российские военные, которых прислали охранять село, грабят их дома. Об этом сообщает Медуза.
Согласно сообщению, 15 июня жительница Новой Таволжанки написала в комментариях к посту губернатора Вячеслава Гладкова в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, что российские военные, которых прислали охранять регион, взламывают дома уехавших жителей и воруют их имущество.
"Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Новой Таволжанки", — написано в комментарии.
В другом комментарии под постом Гладкова говорится: "Мы живем в селе Новая Таволжанка. Сегодня, 14 июня, мы первый раз поехали посмотреть, что с домами. Два дома взломаны, одна дверь — ломом, разбиты окна... Все вещи перевернуты, искали мелкие драгоценные вещи, часть из них украдена, в одном из домов присутствуют акты вандализма, разбиты телевизоры, вспорота мебель. В доме явно живут солдаты, во дворе обнаружили два ранее украденных велосипеда у других соседей".
Такое же поведение демонстрируют российские оккупанты в захваченных ими населенных пунктах Украины: они грабят местных жителей, захватывают их дома и квартиры, уничтожают имущество, насилуют женщин и детей.
- 23 мая из девяти населенных пунктов Грайворонского района Белгородской области РФ, где ведутся боевые действия низкой интенсивности, эвакуировали местных жителей.
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