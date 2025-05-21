Каллас розкритикувала Ізраїль за постріли в бік дипломатів на Західному березі

За даними Армії оборони Ізраїлю, дипломати відхилилися від затвердженого маршруту в зоні бойових дій

Дженін (Фото: Alaa Badarneh / EPA)

У Європейському Союзі розкритикували Ізраїль за те, що військові країни відкрили вогонь у бік дипломатів, які відвідували Західний берег Йордану. Про це повідомило агентство Bloomberg.

У середу, 21 травня, ізраїльські солдати помилково вистрілили в бік дипломатів з держав ЄС, Великої Британії, Китаю та інших країн. Минулося без постраждалих.

Відомо, що дипломати відвідували місто Дженін на Західному березі річки Йордан і, за даними Армії оборони Ізраїлю, відхилилися від затвердженого маршруту в зоні активних бойових дій.

"Солдати ЦАХАЛ, які діють у цьому районі, відкрили попереджувальний постріл, щоб віддалити їх. ЦАХАЛ попросив вибачення за спричинені незручності", – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав посла Ізраїлю, щоб з'ясувати, що сталося.

На інцидент відреагувала головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Вона засудила стрілянину у бік дипломатів, які наближалися до табору для біженців.

"Ми закликаємо Ізраїль розслідувати цей інцидент, а також притягнути до відповідальності тих, хто несе за це відповідальність", – наголосила Каллас.

ЦАХАЛ заявив, що розслідуватиме інцидент, який стався на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та рештою світу через продовження війни в Газі.

Палестинська адміністрація, яка керує палестинцями на Західному березі, засудила ЦАХАЛ, заявивши, що військові "навмисно відкрили вогонь по акредитованій дипломатичній делегації".

ПА заявила, що до групи також входили дипломати, які представляють Марокко, Бразилію, Японію, Канаду, Індію, Польщу, Туреччину, Румунію, Мексику, Єгипет та Йорданію.

20 травня 2025 року Британія запровадила санкції, призупинила торговельні переговори з Ізраїлем і викликала посла країни через військову операцію в секторі Гази та через насильство проти палестинців на Західному березі.

21 травня повідомлялося, що Європейська комісія розпочала розслідування, чи відповідає Ізраїль умовам співпраці з ЄС.