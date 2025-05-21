ЄС розпочав розслідування щодо можливого порушення Ізраїлем угоди про співпрацю
Європейська комісія розпочала розслідування, чи відповідає Ізраїль умовам співпраці з Євросоюзом. Підтримало ініціативу 16 країн, проти дев'ять. Про це повідомляє NOS.
Ініціатором розслідування виступив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп. На його думку, блокада Ізраїлем постачання гуманітарної допомоги у Газу є порушенням міжнародного гуманітарного права.
До закінчення розслідування Нідерланди планують використовувати право вето, щоб заблокувати переговори з Ізраїлем в рамках угоди про співпрацю.
Угода, яка, серед іншого, надає торговельні пільги, ґрунтується на повазі до прав людини та демократичних принципів.
Пропозицію Нідерландів підтримали Франція, Бельгія, Люксембург, Австрія, Ірландія, Швеція, Данія, Фінляндія, Естонія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Португалія та Мальта.
Проти були Німеччина, Угорщина, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, Литва, Хорватія та Болгарія. Латвія не висловилася.
- травня 2025 року кабінет Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву й утримання його територій.
- 19 травня через кілька годин після того, як військові оголосили про початок нової наземної операції, офіс Нетаньягу заявив, що Ізраїль дозволив ввезення до Гази "базової кількості їжі", щоб запобігти "кризі голоду".
- Канада, Велика Британія і Франція засудили розширення військових операцій Ізраїлю в секторі Гази та закликали дозволити доставлення гуманітарної допомоги.
- 20 травня Велика Британія запровадила санкції, призупинила торговельні переговори з Ізраїлем і викликала посла країни через військову операцію в секторі Гази та через насильство проти палестинців на Західному березі.