ЄС розпочав розслідування щодо можливого порушення Ізраїлем угоди про співпрацю

Газа (Фото: MOHAMMED SABER/ EPA)

Європейська комісія розпочала розслідування, чи відповідає Ізраїль умовам співпраці з Євросоюзом. Підтримало ініціативу 16 країн, проти дев'ять. Про це повідомляє NOS.

Ініціатором розслідування виступив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп. На його думку, блокада Ізраїлем постачання гуманітарної допомоги у Газу є порушенням міжнародного гуманітарного права.

До закінчення розслідування Нідерланди планують використовувати право вето, щоб заблокувати переговори з Ізраїлем в рамках угоди про співпрацю.

Угода, яка, серед іншого, надає торговельні пільги, ґрунтується на повазі до прав людини та демократичних принципів.

Пропозицію Нідерландів підтримали Франція, Бельгія, Люксембург, Австрія, Ірландія, Швеція, Данія, Фінляндія, Естонія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Португалія та Мальта.

Проти були Німеччина, Угорщина, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, Литва, Хорватія та Болгарія. Латвія не висловилася.