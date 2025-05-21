ЕС начал расследование возможного нарушения Израилем соглашения о сотрудничестве
Европейская комиссия начала расследование, отвечает ли Израиль условиям сотрудничества с Евросоюзом. Поддержало инициативу 16 стран, против девять. Об этом сообщает NOS.
Инициатором расследования выступил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Уэльдкамп. По его мнению, блокада Израилем поставок гуманитарной помощи в Газу является нарушением международного гуманитарного права.
До окончания расследования Нидерланды намерены использовать право вето, чтобы заблокировать переговоры с Израилем в рамках соглашения о сотрудничестве.
Соглашение, которое, среди прочего, предоставляет торговые льготы, основывается на уважении прав человека и демократических принципов.
Предложение Нидерландов поддержали Франция, Бельгия, Люксембург, Австрия, Ирландия, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Португалия и Мальта.
Против них были Германия, Венгрия, Чехия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Хорватия и Болгария. Латвия не высказалась.
- мая 2025 года кабинет Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и содержания его территорий.
- 19 мая через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис Нетаньяху заявил, что Израиль разрешил ввоз в Газу "базового количества пищи", чтобы предотвратить "кризис голода".
- Канада, Великобритания и Франция осудили расширение военных операций Израиля в секторе Газа и призвали разрешить доставку гуманитарной помощи.
- 20 мая Великобритания ввела санкции , приостановила торговые переговоры с Израилем и вызвала посла страны из-за военной операции в секторе Газа и из-за насилия против палестинцев на Западном берегу.