ЕС начал расследование возможного нарушения Израилем соглашения о сотрудничестве

Газа (Фото: MOHAMMED SABER/ EPA)

Европейская комиссия начала расследование, отвечает ли Израиль условиям сотрудничества с Евросоюзом. Поддержало инициативу 16 стран, против девять. Об этом сообщает NOS.

Инициатором расследования выступил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Уэльдкамп. По его мнению, блокада Израилем поставок гуманитарной помощи в Газу является нарушением международного гуманитарного права.

До окончания расследования Нидерланды намерены использовать право вето, чтобы заблокировать переговоры с Израилем в рамках соглашения о сотрудничестве.

Соглашение, которое, среди прочего, предоставляет торговые льготы, основывается на уважении прав человека и демократических принципов.

Предложение Нидерландов поддержали Франция, Бельгия, Люксембург, Австрия, Ирландия, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Португалия и Мальта.

Против них были Германия, Венгрия, Чехия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Хорватия и Болгария. Латвия не высказалась.