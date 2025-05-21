Каллас раскритиковала Израиль за выстрелы в сторону дипломатов на Западном берегу

По данным Армии обороны Израиля, дипломаты отклонились от утвержденного маршрута в зоне боевых действий

Дженин (Фото: Alaa Badarneh / EPA)

В Европейском Союзе подвергли критике Израиль за то, что военные страны открыли огонь в сторону дипломатов, посещавших Западный берег Иордана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В среду, 21 мая, израильские солдаты по ошибке выстрелили в сторону дипломатов из государств ЕС, Великобритании, Китая и других стран. Обошлось без пострадавших.

Известно, что дипломаты посещали город Дженин на Западном берегу реки Иордан и, по данным Армии обороны Израиля, отклонились от утвержденного маршрута в зоне активных боевых действий.

"Действующие в этом районе солдаты ЦАХАЛ открыли предупредительный выстрел, чтобы отдалить их. ЦАХАЛ попросил прощения за причиненные неудобства", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал посла Израиля, чтобы выяснить, что произошло.

На инцидент отреагировала главный дипломат ЕС Кая Каллас. Она осудила стрельбу в сторону дипломатов, приближавшихся к лагерю для беженцев.

"Мы призываем Израиль расследовать этот инцидент, а также привлечь к ответственности тех, кто несет за это ответственность", – подчеркнула Каллас.

ЦАХАЛ заявил, что будет расследовать инцидент, произошедший на фоне роста напряженности между Израилем и остальным миром из-за продолжающейся войны в Газе.

Палестинская администрация, управляющая палестинцами на Западном берегу, осудила ЦАХАЛ, заявив, что военные "намеренно открыли огонь по аккредитованной дипломатической делегации".

ПА заявила, что в группу также входили дипломаты, представляющие Марокко, Бразилию, Японию, Канаду, Индию, Польшу, Турцию, Румынию, Мексику, Египет и Иорданию.

20 мая 2025 года Великобритания ввела санкции, приостановила торговые переговоры с Израилем и вызвала посла страны из-за военной операции в секторе Газа и из-за насилия против палестинцев на Западном берегу.

21 мая сообщалось, что Европейская комиссия начала расследование, отвечает ли Израиль условиям сотрудничества с ЕС.